الامارات | لطيفة بنت محمد تقدّم واجب العزاء في وفاة والدة السيدة «الجليلة» حرم سلطان عُمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة والدة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.

جاء ذلك خلال زيارة سموها مقر العزاء في سلطنة عُمان الشقيقة، بحضور ملوك بنت نصر بن يعرب البوسعيدية، خالة السيدة الجليلة وأخت الفقيدة، والعالية بنت نصر بن يعرب البوسعيدية، خالة السيدة الجليلة وأخت الفقيدة، وسناء بنت حمد بن سعود البوسعيدية، والشيخة أصيلة بنت زاهر بن حمد الحارثية، حيث أعربت سموها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى عموم أسرة البوسعيد الكرام، سائلة المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جنانه، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي الوفد المرافق لسموها، الذي ضم وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزيرة دولة، مريم بنت أحمد الحمادي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، والمستشارة في مجلس التعاون بديوان الرئاسة، نجلاء محمد العور، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي، هالة يوسف بدري.