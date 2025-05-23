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الامارات | نهضة دائمة إلى المستقبل

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | نهضة دائمة إلى المستقبل 1/2
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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد السفن الخشبية القديمة جزءاً لا يتجزأ من التراث البحري في دبي والإمارات عموماً، إذ لعبت دوراً حيوياً في التجارة والصيد والنقل البحري على مدى قرون عدة. وفي دبي تحظى هذه السفن بمكانة خاصة، حيث كانت تمثل شريان الحياة الاقتصادية.. معها بدأت حكاية دبي الاقتصادية المدهشة، وشكلت موانئها وخورها منطلقاً لرحلات تجارية جابت البحار لنقل التجارة، واستقبال التجار والبضائع، نحو نهضة دائمة إلى المستقبل، وتطور لا يهدأ ولا يتوقف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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