الامارات | «كان» تحتضن أكبر متحف سينما في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس بلدية مدينة كان الفرنسية، دافيد ليسنار، والمفوض العام لمهرجانها السينمائي، تييري فريمو، عن الخطوط العريضة لمشروع متحف دولي للفن السابع، يُخصص جزء منه للمهرجان الذي يُعدّ الأكبر في العالم، وقال دافيد ليسنار، في مؤتمر صحافي، إن الهدف إقامة «المتحف الذي تفتقر إليه فرنسا، أي متحف كبير مخصص للسينما». وسيشغل المتحف، الذي قد يُفتتح في 2029 أو 2030، مساحة إجمالية قدرها 5200 متر مربع، من ضمنها وحدة بمساحة 1000 متر مربع ستخصص لمهرجان كان السينمائي، وقال تييري فريمو عن المشروع البالغة موازنته نحو 80 مليون يورو: «سنكون أول مهرجان يحظى بمتحف».

وأوضح أن الفكرة تكمن في «الحفاظ في هذه المدينة على أثر دائم لتاريخ مهرجان (كان السينمائي)»، وسيضم المتحف المستقبلي معرضاً دائماً ومعارض مؤقتة، وأشار فريمو إلى أن المجموعة التي سيتم تكوينها تشمل وثائق ورقية وصوراً وديكورات وأزياء وغير ذلك.