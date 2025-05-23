الامارات | عملات الإمارات التاريخية.. رحلة في تطور النظام النقدي بالدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم العملات النقدية التاريخية المعروضة في متحف زايد الوطني، فرصة مميزة لاستكشاف مراحل تطور النظام النقدي في دولة الإمارات ونموها الاقتصادي، وتُسلط هذه القطع الأثرية الضوء على الأهمية البالغة للعملة في بناء البنية التحتية المالية للدولة، ما يُتيح للزوار فهماً أعمق لتاريخ الإمارات، ويُعزز تقديرهم للنمو المتواصل الذي تشهده الدولة، ودورها البارز في الاقتصاد العالمي اليوم.

عملة «أبيئيل»

ويضم المتحف عملة «أبيئيل» التي تعدّ مثالاً لأولى العملات المعدنية المسكوكة على أرض الإمارات، وهي مستوحاة من عملة الإسكندر الأكبر، في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وتتميز بنمط نقوشها الذي يصور البطل الإغريقي هرقل على أحد الوجهين، بينما يصور الوجه الثاني نقشاً لشخص جالس مع حصان.

ويحل الحصان، الذي يمثل الرمز المحلي للقوة، محل الطائر الذي كان يظهر بانتظام على عملات الإسكندر الأكبر، وتحل كلمة «أبيئيل» الآرامية التي تشير إلى لقب ملكي، محل كلمة الإسكندر التي كانت تكتب باللغة اليونانية، وقد صدرت بعض هذه المسكوكات في عهود حكمت فيها النساء، ما يشير إلى التاريخ العريق لتمكين المرأة في دولة الإمارات.

الدرهم الواحد

يضم المعرض عملة ورقية من فئة درهم واحد، ضمن أول إصدار للعملات النقدية في الدولة، وقد أسهم الدرهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وحل مكان العملات المختلفة التي كانت مستخدمة في الإمارات السبع، ولاتزال العملة النقدية من فئة درهم قيد الاستخدام في صورة عملة معدنية، بينما سحبت العملات الورقية من الفئة نفسها من التداول.

ويحتفي متحف زايد الوطني، والمتحف الوطني لدولة الإمارات، بتاريخ الدولة العريق وثقافتها وقصصها الملهمة منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث، ويسرد سيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

قِيَم الشيخ زايد

ويركز المتحف، من خلال مجموعة مقتنياته ومعارضه الدائمة والمؤقتة، على جوانب متعددة من حياة وإرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأسلوب قصصي أصيل، إلى جانب تسليط الضوء على تراث الدولة وعاداتها وتقاليدها، والهوية الوطنية، والتراث الإماراتي، وتاريخ الأرض، والتبادل الثقافي.

ويولي المتحف اهتماماً خاصاً لبعض العناصر الرئيسة، ويروي قصصاً مستوحاة من القيم الراسخة للمغفور له الشيخ زايد، مثل إيمانه العميق بالتعليم، والبيئة والاستدامة والتراث والثقافة، والحفاظ على القيم الإنسانية، إذ تعكس هذه القيم حسّه الإنساني العالي وإيمانه القوي.

الماضي والمستقبل

يقع المتحف ضمن المنطقة الثقافية في السعديات التي ترسخ مكانتها كأحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم، ويلتقي فيها رموز الماضي مع صناع المستقبل ومبدعي اليوم ومبتكري المستقبل، احتفاء بإنجازات دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.

وتتيح المنطقة الثقافية في السعديات لزوارها فرصة التعرّف إلى التاريخ العالمي والثقافة الجماعية، من خلال سرد متنوع، وهي موطن لكل من اللوفر - أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، و«تيم لاب فينومينا أبوظبي»، و«جوجنهايم أبوظبي»، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومنارة السعديات، و«بيركلي أبوظبي».