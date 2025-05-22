مكياج وتسريحات النجمات في حفل أمفار على هامش مهرجان كان السينمائي بيومه العاشر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 10:24 مساءً - على هامش مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه العاشر، أقيم حفل أمفار الخيري السنوي، وكالعادة شهد حضور نخبة من أهم نجوم ونجمات العالم في مجالات السينما والموسيقى والأزياء، بهدف جمع تبرعات لدعم الأبحاث حول مرض الإيدز.

وقد تألقت النجمات على السجادة الحمراء لحفل أمفارAmFAR 2025، بأجمل الصيحات الجمالية، التي اتسمت بالفخامة والرقي والقوة، فجاء المكياج حاداً وبارزاً في معظمه، فيما تنوعت تسريحات الشعر بين المنسدلة والمرفوعة بأسلوب أنيق.

ومن "الخليج 365"، نرصد لكِ أبرز الصيحات الجمالية التي اعتمدتها النجمات في حفل أمفار الخيري السنوي، فتابعينا وشاركينا رأيكِ بها.

إيزابيلا سانتوني بمكياج سموكي دافئ مع تسريحة الشينيون

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النجمة إيزابيلا سانتوني Isabella Santoni، جاءت إطلالتها أنيقة بلمسات دافئة، أضفت على بشرتها الفاتحة عمقاً وجاذبية، فاعتمدت مكياج عيون سموكي بدرجات البني؛ حيث تم دمج ظلال العيون فوق الجفن العلوي وزاوية العين الخارجية بأسلوب دخاني ناعم، مع الكحل البني السموكي على منبت الجفن السفلي وطبقات الماسكرا الكثيفة. أحمر الشفاه جاء باللون الوردي الخافت، والبشرة بتغطية ناعمة مع تمريرة من البلاش الوردي على أعلى الخدود. في المقابل، اختارت تسريحة الشينيون الفرنسية بالفرق الجانبي مع خصلات جانبية نازلة على جانب الوجه.

ريبيكا ليم بمكياج كلاسيكي وتسريحة كعكة البالرينا

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النجمة ريبيكا ليم Rebecca Lim اختارت على السجادة الحمراء لحفل أمفار 2025، إطلالة كلاسيكية جذابة تركزت على مكياج كلاسيكي جذاب، ارتكز على الأيلاينر الرفيع المسحوب قليلاً إلى خارج العينين مع ظلال العيون المحايدة فوق الجفن العلوي والكحل الأسود على الخط المائي للعين، فيما جاء أحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق، أما البشرة فجاءت مشرقة بتغطية خفيفة ذات نغمات وردية حيوية. في المقابل، اختارت تسريحة كعكة البالرينا التي أبرزت جمال وجهها ومكياجها.

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جيسيكا كستيرمان بمكياج درامي وتسريحة الشعر المالس المنسدل

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من جهتها، اختارت النجمة جيسيكا كستيرمان Jessica Kistermann، مكياج عيون درامياً حاداً باللون الأسود مع لمسة لامعة فوق الجفن العلوي، إلى جانب الكحل الأسود داخل العين مع طبقات عدة من الماسكرا، وتم اعتماد تغطية متوسطة للبشرة بنغمات مشمشية، منحت وجهها إشراقة وحيوية، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون الخوخي اللامع. ونسقت مكياجها مع تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الظهر مع الغرة المبللة بالفرق النصفي والمسحوبة وراء الأذنين.

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جورجينا شابمان بمكياج دخاني مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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النجمة جورجينا شابمان Georgina Chapman، تألقت في حفل أمفار 2025 بإطلالة أنثوية جذابة، أبرزت ملامحها الجذابة وعينيها الزرقاوين، فاختارت مكياجاً دخانياً غامقاً مع لمسات متلألئة أضاءت العين، إلى جانب الكحل الأسود الذي غمر حدود العين والرموش الطويلة والكثيفة، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه الوردي الفاتح، والبشرة المشرقة المعززة بالهايلاتير والكونتورينغ والبلاش الزهري على أعلى الخدود. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر المالس نصف المرفوع مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف.

باربارا بالفن بمكياج نيود ناعم مع تسريحة الكعكة المصقولة

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النجمة باربرا بالفن Barbara Palvin التي تُعرف بإطلالاتها الجمالية الناعمة غالباً، اعتمدت على السجادة الحمراء لحفل أمفار الذي أقيم على هامش اليوم العاشر لمهرجان كان السينمائي 2024، إطلال جذابة طغت عليها النعومة والبساطة؛ حيث اختارت مكياجاً ناعماً لكل من العيون والبشرة والشفاه، مع الكحل الأسود الذي غمر العين فحددها وأبرزها. في المقابل، تألقت بتسريحة الكعكة المصقولة بالفرق النصفي والغرة المشدودة بإتقان إلى الخلف.

سيارا بمكياج ترابي دافئ مع تسريحة الشعر المالس المنسدل

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النجمة السمراء سيارا Ciara اعتمدت إطلالة متجددة لافتة؛ حيث اختارت مكياج عيون دافئاً بدرجات الألوان الترابية الغامقة مع الرموش المستعارة البارزة، وتم اعتماد تغطية كاملة للبشرة التي أتت منحوتة ومصقولة بلون موحد، أما الشفاه فتم تحديدها بالكونتور البني، وبدت ممتلئة بأحمر الشفاه النيود المائل إلى البني. كما تألقت بتسريحة الشعر القصير المالس المنسل مع الغرة الفرنسية القصيرة.

كوكو روشا بمكياج قوي وتسريحة الكعكة العالية

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عارضة الأزياء العالمية كوكو روشا Coco Rosha تألقت بإطلالة قوية لفتت الأنظار، فاعتمدت مكياج عيون سموكي بدرجات الزهري مع لمسة معدنية لامعة عند الزاوية الداخلية للعين، مع الرموش المستعارة الجريئة التي عززت من جمال عينيها الزرقاوين، واللافت أنها اعتمدت أحمر الشفاه المخملي باللون الأحمر الكلاسيكي. أما مكياج البشرة فجاء مصقولاً بتغطية متوسطة وبلاش وردي مشرق على الخدود. ونسقت مع مكياجها تسريحة الكعكة العالية مع الغرة البف المسحوبة بالكامل إلى الخلف.