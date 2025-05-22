تعرف على مرض الفنان محمد عبده وأسباب الإصابة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعلن الفنان محمد عبده في مقطع ريلز نشره عبر حساباته الرسمية أنه يعاني من حساسية الربو، وهو ما تسبب في غيابه عن بعض الحفلات الفنية الأخيرة، قائلا: «كنت أتمنى أكون معاكم الليلة، لكن للأسف حالتي الصحية منعتني.. أرجو من جمهوري العزيز السماح والعذر، وإن شاء الله أرجع لكم قريب وأنا بأفضل حال».

تفاصيل حالة محمد عبده الصحية وتأثيرها على نشاطه الفني

تسبب الربو في تراجع نشاط محمد عبده الفني مؤخرًا، إذ نصحه الأطباء بالراحة التامة والابتعاد عن أي مجهود حتى تتحسن حالته الصحية.

ماذا تعرف عن مرض الربو؟

أوضحت وزارة الصحة المصرية أن الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية ويسبب التهابات متكررة وضيق في مجرى التنفس، مما يؤدي إلى أعراض مثل السعال المستمر وضيق التنفس.

أعراض حساسية الربو وأسبابها الشائعة

تشمل أعراض الربو:

- السعال

- ضيق أو صعوبة في التنفس

- صفير أثناء التنفس، وأحيانًا ألم في الصدر

- وتزداد الأعراض سوءًا عند التعرض لمحفزات مثل الغبار أو الدخان أو الروائح القوية.

طرق الوقاية من نوبات الربو

تنصح وزارة الصحة بتجنب التدخين والأتربة والروائح النفاذة، والحفاظ على نظافة المنزل وتهويته جيدًا، مع أهمية أخذ التطعيمات اللازمة مثل لقاح الإنفلونزا، كما تؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالأدوية الموصوفة، وعدم تغيير العلاج بدون استشارة الطبيب، وحمل البخاخ الإسعافي دائمًا، خاصة في الأماكن العامة.