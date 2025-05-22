الامارات | 24,5 ألف بصمة يد من 100 جنسية تشارك في أكبر علم للإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جمعية باكستان بدبي حفل الإعلان رسميا عن رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس لأكبر علم لدولة الإمارات تم إنشاؤه باستخدام بصمات اليد حيث يضم 24,514 بصمة يد فردية من أكثر من 100 جنسية في رمزية للتنوع في دولة الإمارات وذلك بحضور سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة فيصل نياز ترمذي وحشد كبير من أفراد المجتمع الباكستاني والإماراتي.

وكانت المبادرة التي حطمت الأرقام القياسية بمثابة جهد تعاوني بين جمعية باكستان في دبي، ومبادرة الإمارات تحب باكستان، والفنانة رباب زهرة، التي ابتكرت العمل الفني الفريد الذي تم إنجازه خلال حملة تنشيط استمرت لمدة شهر ابتداء من 13 أبريل الماضي في القوز بدبي.

وأشاد السفير الترمذي بجهود الجمعية الباكستانية في دبي لافتا إلى أن هذه ليست مجرد بصمات الأيدي ، بل هي بصمات القلوب التي تعبر عن الحب والتضامن والتفاني للمجتمع حيث تتماشى هذه المبادرة بشكل رائع مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمثل دليلا على عمق العلاقة بين الجالية الباكستانية والإمارات العربية المتحدة".

وأشاد السفير أيضا بالتعاون مع الإمارات تحب باكستان والجمعية الباكستانية في تنظيم حدث كبير بمناسبة يوم استقلال باكستان في 14 أغسطس من العام الماضي، ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى العمل معا لاستضافة احتفال أكثر روعة هذا العام.

وأعرب الدكتور فيصل إكرام رئيس جمعية باكستان في دبي، عن امتنانه لجميع المساهمين والمتطوعين والداعمين للمبادرة …مشيرا إلى أن هذا الجهد القياسي يجسد روح الوحدة والتعاون التي تميز مجتمعنا ويجسد جوهر عام 2025