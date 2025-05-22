الامارات | مكياج شابة صينية يعرضها لموقف صعب في المطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت شابة صينية لحرج كبير عندما فشلت أجهزة التعرف على الوجوه في تمييزها بسبب المكياج الثقيل الذي كانت تضعه ما تطلب إزالته، فيما كان تصورها كاميرات الفضوليين في المطار.

وانتشر مقطع فيديو قصير على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية يُظهر امرأة شابة تستخدم مناديل مبللة لتنظيف وجهها من المكياج بينما توبّخها موظفة المطار بسبب مكياجها الثقيل الأسبوع الماضي.

ووفقًا لبطاقة الصعود إلى الطائرة الظاهرة في الفيديو بجوار بطاقة هوية المرأة، فقد صُوّر الفيديو منذ عدة أشهر، في مطار شنغهاي، ولكنه لم يُلفت الانتباه إلا مؤخرًا على الإنترنت، حيث تم تحميله من موظفة في المطار كما يبدو. وخلال المقطع القصير، تُوبّخ المرأة التي تحمل الكاميرا (على الأرجح موظفة في المطار) الشابة الصغيرة، مُطالبةً إياها بمسح كل المكياج حتى تُصبح مثل صورتها في وثيقة هويتها. ويقول الصوت خلف الكاميرا: «امسحي كل شيء حتى تُصبحي مثل صورة جواز سفرك. لماذا تضعين مكياجك بهذه الطريقة؟ أنتِ تبحثين عن المشاكل».

وليس من الواضح ما إذا كانت المرأة قد اجتازت فحص التعرف على الوجه في المطار، لكن محنتها أثارت تعليقات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشفق متابعون على الشابة، قائلين إنها بدت محرجة بما فيه الكفاية، حتى تزعجها مسؤولة المطار بهذا الشكل، بينما تساءل آخرون عما إذا كان المكياج يجب أن يكون مشكلة لأجهزة التعرف على الوجه الحديثة.

وذكر موقع «أوديتي» أنه عادة ما تتكرر أحداث مشابهة مع النساء الصينيات بعد سفرهن إلى كوريا الجنوبية لإجراء جراحة تجميل الوجه مما يجعلهن يواجهن صعوبات في دخول البلاد، بسبب تغيير مظهرهن بشكل كبير لدرجة أنه يصبح من الصعب التعرف عليهن.