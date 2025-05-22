موضة ألوان أحمر الشفاه من نجمات مهرجان كان السينمائي 2025.. الأحمر والنيود في الطليعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 01:20 مساءً - لطالما شكلت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بدوراته كافة، منصة جمالية عالمية تنطلق عبرها اتجاهات الموضة والجمال، لا سيما المكياج والشعر، لتصبح الأكثر رواجاً وشعبية بين النساء من مختلف الأعمار، خاصة أن النجمات يشكلن بإطلالاتهن الجمالية المتنوعة التي يخترنها في هذا المهرجان العالمي الأبرز، مصدر إلهام تستوحي منه المرأة أفكار إطلالاتها، لا سيما خلال السهرات والمناسبات الكبرى.

وفي مهرجان كان السينمائي 2025، تنوعت خيارات النجمات بين ألوان ودرجات مختلفة من أحمر الشفاه، سواء المخملي أو الكريمي أو الساتاني، وهي بالتأكيد ستشكل موضة ألوان أحمر الشفاه لهذا الموسم، فما هي هذه الألوان؟ تابعينا لمعرفة التفاصيل.

سحر الأحمر الكلاسيكي.. اللون الذي لا يغيب

ميلا الزهراني بأحمر الشفاه الأحمر المخملي- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش



لقد اعتمدته كثيرات من النجمات، إذ احتل المكياج الكلاسيكي الذي يرتكز على أحمر الشفاه الأحمر بدرجاته الفاتحة والغامقة، المطفأة واللامعة مرتبة متقدمة في إطلالات النجمات، مثل سكارليت جوهانسون وجوليا غارنر وزوي دويتش وسلمى أبو ضيف وميلا الزهراني. ويبقى أحمر الشفاه الأحمر سيد الألوان التي تنبض بالأنوثة. ويليق الأحمر الكرزي بصاحبات البشرة الفاتحة، أما صاحبات البشرة الحنطية فيليق بهن الأحمر الكلاسيكي والسمراوات الاحمر المائل للبرتقالي ولصاحبات البشرة الداكنة يليق بهن الأحمر العنابي.

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النيود الناعم.. لمسة أنيقة لكل بشرة

أنجلينا جولي بأحمر اشفاه النيود- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش

النيود هو اللون الأكثر اعتماداً في إطلالات نجمات كان السينمائي 2025 من دون منازع، خصوصاً أنه بالإمكان اعتماده بدرجات متعددة بما يتناسب مع بشرة كل نجمة، إذ رأينا النجمات السمراوات مثلاً يعتمدنه بدرجات فاتحة قريبة ليمنح بشرتهن حيوية مثل إيرينا شايك ونعومي كامبل وهالي بيري، فيما اعتمدته النجمات صاحبات البشرة الفاتحة، مثل إيزابيلي فونتانا وأنجلينا جولي وميلان فريزين وجوليان مور وماغدا سويدر وإيفا لونغوريا وأمينة خليل وإيرينا شايك، بدرجات أغمق أو مائلة إلى الوردي أو النيود. ولمن تقرر وضع أحمر الشفاه النيود ننصحها دائما ان تختار درجة النيود أغمق بدرجة من لون شفاهها الطبيعية واستخدام كونتور شفاه بلون مقارب أو أغمق قليلاً، ويمكن إضافة ملمع شفاه ليعطي مظهراً حيوياً.

الخوخي المتلألئ.. نضارة ناعمة بنكهة ربيعية

إيزابيلي فونتانا بأحمر الشفاه الخوخي الفاتح- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش



الخوخي هو واحد من أكثر الألوان إشراقة وحيوية، وقد زين شفاه العديد من النجمات اللاتي حضرن على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78، وقد تم اعتماده غالباً مع مكياج عيون ناعم أو مكياج العيون الذي يرتكز على الكحل الأسود، أو مع المكياج السموكي الناعم، ومن أبرز النجمات اللاتي اعتمدنه، كيم دامر وديان كروغر وماري ليست وزوي دويتش وإلسا هوسك وتوني غارن وأرايا هارغات وإيما ستون وغيرهن. علماً أن هناك درجات مختلفة من المشمشي التي بإمكان المرأة اختيارها بما تتناسب مع لون بشرتها، ولكنه أكثر ما يليق بصاحبات البشرة الفاتحة والحنطية.

البني الدافئ.. عمق وجاذبية بلا حدود

ريا أبي راشد بأحمر الشفاه البني- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش



كذلك، احتل أحمر الشفاه بدرجات البني الفاتحة والغامقة مساحة كبيرة في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2025، حيث تألقت كثيرات منهن بأحمر الشفاه البني بما يتناسب مع لون بشرتهن، مثل إيزابيل غولارت وداكوتا جونسون وروزي هنتنغتون وايتلي وديانا كروغر وشارلوت لو بون وبيلا حديد وشانينا شايك وريا أبي راشد وغيرهن. البني هو سيد الإطلالات الدافئة التي تمنح المرأة مظهراً دافئاً وراقياً، وشفاهاً ممتلئة وجذابة. ويليق هذا اللون من أحمر الشفاه بصاحبات البشرة السمراء والداكنة والحنطية.

الزهري الرومانسي.. عنوان الأنوثة الساحرة

أرايا هارغات بأحمر الشفاه الزهري- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش



الزهري لون الأنوثة والجمال، وقد تم اعتماده كثيراً من قبل النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2025، حيث اعتمدنه بدرجات مختلفة، الخافتة والفاتحة، ومعروف عن اللون الزهري إشراقته ونعومته في الوقت نفسه، كما أنه يتناسب مع مكياج العيون القوي والداكن ومكياج العيون الناعم والبسيط في الوقت نفسه، وقد شكل الخيار الأفضل لكثيرات من النجمات، نذكر منهن رومي سترايد، جورجينا شابمان، إيستر إكسبوزيتو، إيزابيلا مينين، روزي بيرترام، نعومي كامبل، وباربرا بالفن وجولييت بينوش وكثيرات غيرهن.

في هذا السياق، يمكنك أن تقرئي مكياج ناعم وتسريحات راقية عززت جمال النجمات في مهرجان كان 2025 بيومه السابع

المشمشي الحيوي.. جرعة إشراق بامتياز

إلسا هوسك بأحمر الشفاه المشمشي- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش



يندرج اللون المشمشي ضمن ألوان أحمر الشفاه المشرقة التي تمنح الوجه إشراقة وتجعل الشفاه أكثر حيوية ونابضة بالحياة. وهو يعد من بين أكثر الألوان التي تألقت بها نجمات كان 2025، ولم يقتصر على أحمر الشفاه فقط بل تزينت به العيون والبشرة بدرجاتها المختلفة. وقد نسقت النجمات أحمر الشفاه المشمشي مع أساليب مكياج عيون متنوعة مثل السموكي الأسود ومكياج العيون النيود الناعم، إلى جانب رسمات الأيلاينر المختلفة. وأحمر الشفاه المشمشي، هو مزيج بين البرتقالي والوردي الفاتح يليق بصاحبات البشرة الفاتحة والمتوسطة ويمنحمها إشراقة طبيعية.

أحمر الشفاه حكاية الجمال

سكارليت جوهانسون بأحمر الشفاه الأحمر- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش



في مهرجان كان السينمائي 2025، لم تكن الأزياء وحدها محط الأنظار، بل حجزت ألوان أحمر الشفاه مكانتها في الواجهة، لتؤكد أن الشفاه قادرة على سرد حكاية جمال كاملة في كل مكان وزمان، من دون أي كلمات. فسواء كنت من محبات الأحمر الكلاسيكي، أو تفضلين النيود الهادئ أو المشمشي المشع، ستجدين في هذه الصيحات ما يعبّر عن شخصيتك ويمنحك إطلالة لا تُنسى. استلهمي من نجمات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78، واجعلي شفاهك تتحدث جمالاً.

اختاري أحمر الشفاه المناسب لبشرتك.. على خطى نجمات كان!

باربرا بالفن بأحمر الشفاه الزهري الفاتح



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