ماذا يحدث لجسمك عند تناول الآيس كريم يوميا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يندفع الناس في أيام الصيف الحارة نحو تناول الآيس كريم كحل سريع لمقاومة الحرارة العالية، والبحث عن لحظة انتعاش محببة، وهذا المشهد يتكرر في الشوارع والمنازل وعلى الشواطئ، فالمثلجات لم تعد مجرد حلوى، بل أصبحت طقسا صيفيا لا غنى عنه، ولا سيما مع تزايد معدلات السمنة، ومرض السكري، واضطرابات الجهاز الهضمي، خلال هذه الفنرة، فهل يمكن أن تكون هذه القطعة الباردة سببا في مشاكل تهدد صحتنا؟

أسرار لا تعرفها عن مكونات الآيس كريم

توضح الدكتورة آلاء عبدالغني، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن الآيس كريم يحتوي على مزيج من المكونات التي يجب التعامل معها بحذر، إذ تقول إنه على الرغم من أن الآيس كريم يُصنع أساسا من الحليب والسكر والنكهات، فإنّ الأنواع التجارية غالبا ما تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات، إلى جانب إضافات صناعية ونكهات مُركبة، ما يجعله منتجًا عالي السعرات ومنخفض القيمة الغذائية في كثير من الأحيان.

وتضيف أنه عند ارتفاع درجات الحرارة، يميل الجسم لفقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح، ويُقبل البعض على الآيس كريم كوسيلة للترطيب، لكن الحقيقة أنّ السكر العالي فيه يسبب العطش أكثر مما يروي، خاصة إن تم تناوله بكثرة، أو في أوقات غير مناسبة.

الآيس كريم وتوازن الطاقة

توضح «عبدالغني» أنّ تناول الآيس كريم بشكل غير محسوب يمكن أن يؤدي لاختلال توازن الطاقة في الجسم، وهو ما ينتج مع الوقت زيادة في الوزن، وتراكم الدهون، واضطراب مستويات الإنسولين في الدم، كما تشير إلى أن بعض الأنواع تُستخدم فيها زيوت نباتية مهدرجة بدلا من الدهون الحيوانية الطبيعية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وتؤكد أن تناول الآيس كريم مرة إلى مرتين أسبوعيا لا يُعد مقلقا إذا كان ضمن نظام غذائي متوازن، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الاعتياد عليه يوميا، خاصةً في ظل غياب الوعي بمكوناته وكمياته المسموح بها.

متى يصبح الآيس كريم خطرا؟

بحسب استشاري التغذية العلاجية، فإن الفئات الأكثر تضررا من الإفراط في تناول المثلجات تشمل:

الأطفال، بسبب حساسية جهازهم الهضمي وضعف مناعتهم.

مرضى السكر، نظرًا لتأثير الآيس كريم على مستويات الجلوكوز.

من يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث تؤدي المثلجات إلى زيادة التقلصات والانتفاخ.

من لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو السمنة.

وتشير إلى أنّ هناك علاقة بين المثلجات المصنعة وبين تحفيز التهابات الجسم المزمنة، بسبب المواد الحافظة والألوان الاصطناعية التي تؤثر سلبا على خلايا الجسم.

بدائل آمنة وذكية

وللخروج من معادلة التذوق والمتعة مقابل الضرر، تنصح عبدالغني بتجربة بدائل أكثر أمانا مثل:

الآيس كريم المنزلي المعد من الحليب الطبيعي والعسل والفواكه.

الزبادي المجمد مع قطع الفاكهة الطازجة.

العصائر المجمدة المعدة من مكونات طبيعية 100%.

وتؤكد أن هذه البدائل لا تقل في الطعم، لكنها أكثر أمانا من الناحية الصحية، وتمنح الجسم ترطيبا حقيقيا مع قيمة غذائية فعلية.

الكمية تصنع الفارق

وتشير إلى أنّ تحديد الكمية ضروري لتفادي الأضرار، إذ تقول يكفي نصف كوب من الآيس كريم للكبار مرتين أسبوعيًا، أما للأطفال فيفضل ألا يزيد الأمر عن مرة واحدة أسبوعيًا، ويفضل تقديمه بعد الوجبات وليس قبلها، حتى لا يُحدث خللا في مستويات السكر في الدم.

كما تحذر من تناول المثلجات قبل النوم مباشرة، حيث تتباطأ عملية الهضم، ما يزيد من فرص تراكم الدهون واضطرابات النوم، خاصةً لدى الأطفال.