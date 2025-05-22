الامارات | شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة كريت اليونانية اليوم، وفقا لما ذكره المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 77 كيلومترا.

وكان المركز ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت قوته 6.5 درجات.

من جانب آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية في مصر، بأن بعض سكان العاصمة المصرية القاهرة، شعروا بالزلزال.