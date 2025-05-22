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ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب باستمرار؟

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القاهرة - سمر حسين - صحة

المعادن السحرية في عصير القصب

يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية تساعدهم على مقاومة العطش والشعور بالانتعاش مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ويبرز عصير القصب كأحد أكثر المشروبات شعبية في مصر والوطن العربي، ليس فقط لطعمه اللذيذ وسعره المناسب، بل أيضاً لفوائده الصحية المتعددة التي تجعله خياراً مثالياً في الأجواء الحارة، فمع فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق، يصبح من الضروري تعويض هذه العناصر بشكل طبيعي وآمن، ويتميّز عصير القصب بتركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقوية المناعة ومقاومة آثار الإجهاد الحراري.

فوائد عصير القصب في الصيف

تؤكد الدكتورة آلاء عبدالغني، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عصير القصب يُعتبر من أفضل المشروبات الطبيعية التي يمكن تناولها خلال فصل الصيف، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فقدان الجسم للسوائل، موضحة أن عصير القصب غني بالسكريات الطبيعية التي تمنح الجسم طاقة سريعة دون الحاجة لإضافة سكر صناعي، كما يحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة مع التعرق.

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تعويض الأملاح والمعادن المفقودة

تشير أيضاً إلى أن عصير القصب يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، خاصة مع فقدانها أثناء التعرق في الأجواء الحارة، موضحة أن تناول كوب من عصير القصب يومياً يساعد في منع الشعور بالإرهاق والتعب الناتج عن نقص الأملاح، كما يدعم صحة العضلات والأعصاب.

تقوية المناعة ومقاومة الإجهاد الحراري

وتلفت إلى أن عصير القصب غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، والتي تساهم في تقوية جهاز المناعة ومقاومة آثار الإجهاد الحراري، وتوضح أن هذه المركبات تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن التعرض المستمر للشمس والحرارة، وتقلل من فرص الإصابة بالالتهابات.

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نصائح تناول عصير القصب في الصيف

وتنصح «عبدالغني» بعدم الإفراط في تناول عصير القصب لمرضى السكري، مع الحرص على تناوله طازجاً دون إضافات صناعية، مؤكدة أن إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي خلال الصيف يساهم في تحسين الصحة العامة، ويمنح إحساساً بالانتعاش والطاقة، ويحافظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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