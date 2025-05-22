الامارات | موسيقى عالمية بأنامل شابة في «دبي أوبرا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أعمار متفاوتة وخبرات موسيقية متنوعة، اجتمعت أنامل الصغار والناشئة، لتبهر جمهور دبي أوبرا، أول من أمس، في حفل موسيقي كلاسيكي، لـ«الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي»، التي أبدعت في تقديم موسيقى أشهر مؤلفي الموسيقى العالميين، كباخ، وتشايكوفسكي، وبيتهوفين، ومقطوعة المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش. وشهد الحفل، الذي أقيم تحت رعاية «دبي للثقافة»، مشاركة الموسيقار العالمي وقائد الأوركسترا، جوناثان باريت، وكورال الشباب الوطنية.

جمع الحفل العديد من المواهب، كان من أبرزهم عازفة الكمان المصرية، رينيه يوسف، التي فازت بمسابقة كونشيرتو الأوركسترا لعام 2025، وقالت عن فوزها بالجائزة، لـ«الإمارات اليوم»: «أعزف على الكمان منذ صغري، وقد انضممت إلى الأوركسترا منذ ست سنوات، وشاركت بالمسابقة، ولكنني لم أتوقع الفوز، وقد اكتسبت الكثير من انضمامي للفرقة، ولاسيما في ما يتعلق بالعزف إلى جانب العمل ضمن فريق»، ونوهت بأنها تعشق موسيقى تشايكوفسكي، وبأنها تأثرت كثيراً بجميع المقطوعات التي قدمها، موضحة أنها لا تتقن كثيراً عزف الموسيقى العربية، لكن لكونها تحمل أصولاً مصرية ولبنانية فهي تميل إلى عزف أغنيات فيروز وأم كلثوم، موضحة أن أحلامها أن تتابع دراستها في الموسيقى لتصبح موسيقية.

من جهتها، أوضحت المغنية في كورال الشباب الوطنية، مهار الأفادي، التي انضمت إلى الكورال منذ شهور عدة، أنها كانت تغني في كورال المدرسة وانتقلت إلى هذا الكورال منذ شهور، وقالت: «لقد تعلمت الكثير من قائد الكورال روب جونستون، إضافة إلى أن اختيار الأغنيات التي تحمل الكثير من المشاعر يخلق حالة من التواصل مع الجمهور».

أما عازفة التشيلو، ساتاييش حسينيفار، فلفتت إلى أنها انضمت إلى الأوركسترا منذ ثمانية أشهر، وقد بدأت بتعلم العزف على آلة التشيلو منذ سنة ونصف السنة، كونها آلة مميزة تحمل الكثير من المشاعر وتُشعرها بأنها تعبّر عما بداخلها، ولفتت إلى أن «الانضمام إلى الأوركسترا شكّل منعطفاً مهماً في حياتي، ومنحني مهارات جديدة وجعلني أكثر ثقة بنفسي، وساعدني على تطوير مهاراتي في العزف لتقديم عرض مبهر ضمن روح الفريق».

وحظي الطلاب بتدريبات مجموعة من أهم الموسيقيين، من بينهم رئيسة الآلات الوترية، إيفا غراسبك، التي عبرت عن سعادتها وفخرها بتطور مهارات الطلاب منذ انضمامهم إلى الأوركسترا. وأشارت إلى أن البرنامج الذي قدم حمل مقطوعات عالمية، منها مقطوعات شهيرة لموزارت وبيتهوفين ومقطوعة «روميو وجولييت» لتشايكوفسكي، ومقطوعة لفيفالدي، معتبرة أن الأهم هي المقطوعات التي كتبت خصيصاً للأوركسترا من قبل إيهاب درويش وجوناثان باريت.

بينما لفت مدرب الكورال، روب جونستون، الذي انضم إلى الأوركسترا منذ فترة بسيطة، إلى أن الكورال يضم من 35 إلى 40 مغنياً في فرقة الصغار، و30 مغنياً ومغنية في الناشئة. ونوه بأن «المشهد الفني في الإمارات يشهد تطوراً سريعاً، وهذا ما شجعني على الانتقال من لندن إلى دبي للمشاركة في هذه النهضة في مجال الموسيقى»، وأكد أن ما يحققه الكورال الذي أسس منذ شهور متميز خصوصاً أنهم قدموا إيقاعات ولهجات مختلفة، وهم حقاً يشعون في أثناء الغناء، ويقول كل منهم قصته من خلال الغناء للتواصل مع الجمهور.

إيجابية

أكد قائد الأوركسترا والموسيقي العالمي، جوناثان باريت، أن الفرقة كانت تجتمع كل يوم أحد للتدريب لمدة ساعتين، وعددهم يقارب 90 طالباً، وقد تميزوا جميعهم بالالتزام وهذا انعكس على الحفل الذي قدموه. وأضاف أن أكثر ما يسعده هو رؤية الطلاب يتطورون في العزف، مشيراً إلى أنه شعر بالكثير من السعادة حين عزف الطلاب المقطوعة الخاصة به، التي تعبّر عن الدفء واللطف والتواصل، مؤكداً أنه كتبها لهم للتعبير عن شعوره في كل مرة كان يرى فيها من أعضاء الفرقة ما يسعده، وشدد على أن الموسيقى - بخلاف الكثير من الأمور التي قد تحمل الوجهين الإيجابي والسلبي - هي دائماً إيجابية.