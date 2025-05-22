الامارات | أحمد بن سعيد يشهد تخريج 300 طالب وطالبة من «روتشستر دبي»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، احتفلت جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي بتخريج الدفعة الـ14 من طلبتها، البالغ عددهم 300 خريج وخريجة، ضمن 15 برنامجاً أكاديمياً للبكالوريوس والماجستير، في مقر الجامعة بواحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار التابعة لـ«دييز».

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن الجامعة تمثل نموذجاً متميزاً للتكامل بين المؤسسات التعليمية والمناطق الاقتصادية لدعم الاقتصاد المعرفي في إمارة دبي، مشيراً إلى أن الطلبة الخريجين هم رهان المستقبل نحو التميز والريادة العالمية، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو حجر الأساس لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071.

وقال رئيس مجلس إدارة الجامعة، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «روتشستر دبي» باتت اليوم من أبرز المؤسسات التعليمية الداعمة لرؤية دبي الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج أكاديمية عالية الجودة ترتبط بسوق العمل وتدعم الابتكار والمعرفة، مؤكداً أن الجامعة تمثل منظومة تعليمية متكاملة لبناء الكفاءات وتحفيز التميز.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، إلى أن الجامعة تعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة اقتصادية ومعرفية شاملة من خلال إعداد جيل جديد من القادة والمبتكرين في مجالات متنوعة تتماشى مع أولويات الإمارة في التحول الرقمي والطاقة الذكية والمدن المستدامة.

وأعرب رئيس الجامعة، الدكتور يوسف العساف، عن اعتزازه بتخريج دفعة جديدة من الكفاءات المؤهلة، مؤكداً أن الجامعة تخطط لإطلاق برامج جديدة في الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الصحية والإدارة الصحية والإعلام والعلاقات العامة تلبية لاحتياجات السوق المستقبلية، لافتاً إلى أن تخصصات خريجي هذا العام شملت الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والتسويق وإدارة الأعمال العالمية والمالية والأمن السيبراني والحوسبة، إضافة إلى برامج ماجستير في تحليل البيانات والمدن الذكية والتخطيط والهندسة وإدارة الأمن السيبراني.

وأوضح أن عدد خريجي الجامعة منذ تأسيسها في عام 2010 تجاوز حاجز 2100 خريج وخريجة، فيما تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من توسعة حرمها الجامعي بكلفة تفوق 313 مليون درهم، ما يعزز مكانتها كمركز أكاديمي عالمي يدعم اقتصاد المعرفة في دبي.