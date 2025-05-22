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الامارات | بدء تقييم الأعمال المشاركة في جائزة غانم غباش

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | بدء تقييم الأعمال المشاركة في جائزة غانم غباش 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بدء أعمال التقييم للدورة الحالية من «جائزة غانم غباش للقصة القصيرة» في دورتها الـ16 من عام 2025، وذلك في فرعَي القصة القصيرة والمجموعة القصصية، حيث باشرت لجان التحكيم المتخصصة عملها في دراسة الأعمال المشاركة، وفق معايير دقيقة تراعي الأصالة والجودة الفنية والابتكار في الطرح، وكان باب التقدم للترشح للجائزة قد أُغلق في 23 من أبريل الماضي، وسط إقبال كبير من الكتّاب والموهوبين والمهتمين بكتابة القصة القصيرة، وشملت الجائزة في دورتها الجديدة بجانب القصة، فئة «المجموعة القصصية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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