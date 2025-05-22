مهرجان كان السينمائي في يومه التاسع: صيحات جمالية من النجمات بين الجرأة والتجدد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 01:20 صباحاً - في الأيام الأخيرة من مهرجان كان السينمائي Cannes Film Festival 2025 بدورته الـ78، بدا التحول واضحاً في صيحات مكياج وتسريحات شعر نجمات السجادة الحمراء، وفي اليوم التاسع من المهرجان الذي شهد العرض الأول لفيلم " "The History Of Sound"، أطلت أبرز نجمات العالم بأجمل التصاميم والإطلالات الجمالية التي اختلفت عن الأيام السابقة.

وقد تنوع مكياج النجمات في اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي في ألوان ظلال العيون التي تنوعت بين الخافتة والبارزة، إضافة إلى رسمات العيون التي جاءت في بعضها بأسلوب جريء وأحمر الشفاه الكلاسيكي والناعم، أما تسريحات الشعر أيضاً اختلفت وقد تنوعت بين تسريحة الشعر المبلل والشعر المنسدل على الأكتاف.

إليكِ من "الخليج 365" أجمل صيحات جمالية اختارتها النجمات في اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي 2025، والتي تراوحت بين النعومة والجرأة والتجدد.

ياسمين صبري بمكياج أزرق براق مع تسريحة الشعر المالس نصف المرفوع

ياسمين صبري - تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

النجمة ياسمين صبري لفتت الأنظار بفستانها الأزرق البراق المكشوف الكتفين الذي تألقت به على سجادة مهرجان كان السينمائي في يومه التاسع، ونسقت معه مكياجاً أزرق براقاً ارتكز على ظلال العيون الخافتة بلمسات براقة مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وجاء مكياج البشرة موحداً ومناسباً لها، مع البلاش الزهري الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الغلوسي، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر نصف المرفوع المالس مع خصلة الغرة المنسدلة على جانب الوجه.

إيشواريا راي بمكياج كلاسيكي مع تسريحة الشعر المالس

إيشواريا راي - تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

نجمة بوليوود إيشواريا راي Aishwarya Rai حضرت على السجادة الحمراء من مهرجان كان السينمائي في يومه التاسع، حيث لفتت الأنظار بحضورها الجذاب ومكياجها الكلاسيكي الناعم الذي طبقت فيه خط الأيلاينر المسحوب مع طبقات الماسكرا الناعمة على الرموش ومكياج البشرة الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء وأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

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كارا ديليفين بمكياج جريء مع تسريحة الشعر المبلل

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وفاجأت النجمة كارا ديليفين Cara Delevingne جمهور مهرجان كان السينمائي في يومه التاسع بسبب إطلالتها الجمالية الجريئة التي ارتكزت على مكياج جريء ارتكز على تطبيق الظلال البني المحمر فوق جفن العين العلوي والظلال الرمادي على الجفن المتحرك للعين وحددت رسمة العين بالكحل الأسود والأيلاينر المسحوب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وأحمر الشفاه البني الغلوسي، أما تسريحة شعرها فكانت الأجرأ حيث أطلت بتسريحة الشعر المبلل بلون الشعر الأسود والغرة القصيرة على الجبين.

كوكو روشا بمكياج غرافيكي وتسريحة شعر ضخمة

كوكو روشا - تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

النجمة كوكو روشا Coco Rocha لفتت الأنظار بفستانها الأسود الذي أطلت به على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بدورته الـ78، لكن اللافت في إطلالتها كان مكياجها الغرافيكي الذي ارتكز على رسمة الأيلاينر المسحوبة إلى خارج جفني العين العلوي والسفلي مع الكحل الأبيض داخل العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي المات، كذلك اعتمدت تسريحة شعر ضخمة جاءت من وحي الستينيات برزت مكياجها الجريء.

بربارا بالفن بمكياج نيود ناعم مع تسريحة ذيل الحصان الضخمة

بربارا بالفن - تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

وتألقت النجمة بربارا بالفن Barbara Palvin على سجادة مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78 بفستان أبيض تميز بالريش على الصدر، ونسقت معه مكياج نيود ناعم اختارت فيه ظلال العيون اللماعة الباهتة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى الخارج وأحمر الشفاه الوردي الناعم والمحدد بالكونتور، كما اختارت تسريحة ذيل الحصان العالية الضخمة مع الغرة المصقولة والمسرحة إلى الخلف مع الشعر.

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ناعومي كامبل بمكياج معدني لامع وتسريحة الشعر المالس

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عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل Naomi Campbell حضرت على سجادة مهرجان كان في يومه التاسع، حيث اختارت مع إطلالتها الناعمة مكياجاً معدنياً بنغمات لامعة ارتكز على ظلال العيون المعدنية فوق الجفن العلوي للعين مع الكحل الأسود وخط الأيلاينر المجنح، جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والغلوس الطبيعي البارز للشفاه، كذلك تألقت بتسريحة الشعر المالس الطويل مع الغرة البف المرفوعة مع نصف الشعر.

سيارا بمكياج بني لامع مع تسريحة الشعر الكاريه المالس

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النجمة العالمية سيارا Ciara أطلت على سجادة مهرجان كان السينمائي في يومه التاسع متألقة بمكياج بني ارتكز على الظلال اللماعة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، واختارت مكياج البشرة الموحد بنغمات مشعة ومشرقة، وأحمر الشفاه الغلوس الطبيعي، كما اعتمدت تسريحة شعر ناعمة بقصة الشعر الكاريه مع الغرة الجانبية الريترو.