هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من رسم الوشم.. يسبب التهابات وأمراضا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

وضع الوشوم على الجلد أمرٌ يلجأ إليه كثير من الأشخاص، وخاصة المشاهير، إذ يُبرز جماله، وربما يكون وسيلة للتعبير عن أمرٍ ما، دون التفكير في مخاطره، ومؤخرًا، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» تحذيراً لمستخدمي الوشوم بشأن نوعين من الأحبار الملوثة ببكتيريا خطيرة قد تؤدي إلى التهابات جلدية وتترك ندوباً دائمة، إذ جاء هذا التحذير بعد اكتشاف بكتيريا مثل «الزائفة الزنجارية» (Pseudomonas aeruginosa) في هذه الأحبار خلال مسح روتيني لمنتجات الوشم.

بكتيريا خطيرة وعواقب وخيمة:

وأكدت «FDA» أن حقن هذه الأحبار الملوثة في الجلد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى بشكل كبير، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض مقلقة مثل الطفح الجلدي الأحمر، النتوءات أو القروح، وفي حال عدم معالجة هذه الأعراض سريعاً، قد تتحول إلى ندوب دائمة وتشوهات جلدية.

كما نبهت إدارة الغذاء والدواء إلى أن أعراض العدوى قد تُخلط أحياناً بردود الفعل التحسسية، مما يؤدي إلى تأخير في التشخيص الصحيح والعلاج المناسب، ويزيد من حدة المشكلة.

وحدد تحذير «FDA» نوعين من أحبار الوشم الملوثة، داعياً فناني الوشم والمستهلكين إلى تجنبهما فوراً:

حبر الوشم «ساكريد» – لون «رافن بلاك» (Sacred Tattoo Ink – Raven Black)

حبر الوشم «ساكريد» – لون «صني دايز» (Sacred Tattoo Ink – Sunny Daze)

وقد تم الكشف عن هذا التلوث الخطير أثناء فحص روتيني لمنتجات الوشم باستخدام أساليب اختبار ميكروبيولوجية مشابهة لتلك المستخدمة في فحص مستحضرات التجميل، وفقاً لما نقلته «ميديكال إكسبريس».

توصيات عاجلة للمستخدمين

شددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ضرورة التزام فناني الوشم واستوديوهات الوشم بتجنب استخدام أو بيع هذه الأحبار فوراً، كما دعت المستهلكين إلى التأكد من نوع الحبر المستخدم قبل إجراء أي وشم جديد، كإجراء وقائي أساسي لحماية صحتهم، وأوصت أي شخص يعاني من رد فعل تحسسي أو أعراض غير طبيعية بعد الحصول على وشم، بمراجعة الطبيب المختص فوراً لتلقي التشخيص والعلاج اللازمين.

ما هي بكتيريا «الزائفة الزنجارية»؟

«Pseudomonas aeruginosa» بكتيريا سلبية معروفة بمقاومتها للمضادات الحيوية والمطهرات، مما يجعلها من مسببات الأمراض، وتتمتع بالقدرة على البقاء في مجموعة واسعة من البيئات، ويمكن أن تصيب أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الجهاز التنفسي، والمسالك البولية، والجلد، والجروح.

وتحدث عدوى «الزائفة الزنجارية» عادةً عندما تدخل البكتيريا الجسم من خلال خرق في الجلد أو الأغشية المخاطية، مثل الجروح أو المواقع الجراحية أو عبر الأجهزة الطبية كالقسطرة وأجهزة التنفس الصناعي.

تعرف على مخاطر رسم الوشم

وكانت الدكتورة إيمان سند، أخصائية أمراض الجلدية، قد كشفت لـ«الوطن» عن مخاطر الوشم على الجلد، موضحةً أنه بالفعل يسبب العدوى البكتيرية والفيروسية، فضلاً عن وجود بعض الأنواع التي تتغلغل إلى العقد الليمفاوية وتسبب سرطان الجلد.

وأشارت «سند» إلى أن هناك بعض الأحبار والصبغات التي تُستخدم في الوشم والتاتو تسبب تكوّن خلايا سرطانية تحت الجلد، فضلاً عن الالتهابات المتكررة، والحكة، وتكوّن القشور، والتقيحات، والقرح الصغيرة.