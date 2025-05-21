الامارات | "شارع سمسم" ينتقل إلى نتفليكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم الإعلان، الاثنين، عن انتقال برنامج الأطفال الشهير "شارع سمسم"، إلى منصة نتفليكس.

وسينضم "إلمو، وكوكي مونستر، وآبي كادابي، وجميع أصدقائهم إلى نتفليكس في وقت لاحق من هذا العام، مع الموسم الـ 56 الجديد كليًا، والمُعاد تصوره من (شارع سمسم)، بالإضافة إلى 90 ساعة من الحلقات السابقة، متاحة للجمهور حول العالم"، بحسب ما جاء في بيانٍ صحفي.



كما أعلنت المنصة أن الموسم الجديد: "سيشهد تغييرات جديدة في الصيغة وعودة فقرات مفضلة لدى الجمهور مثل عالم إلمو وشاحنة طعام كوكي مونستر، بالإضافة إلى ذلك، ستركز الحلقات الآن على قصة واحدة مدتها 11 دقيقة، مما يتيح المزيد من الفكاهة، والعاطفة التي ترتكز على الشخصيات".

وأكدت شيري رولينز ويستن، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة "ورشة سمسم" الجهة المنظمة للبرنامج أن: "الصفقة تجمع بين منهج سمسم البحثي، ونطاق نتفليكس العالمي، "ما يضمن استمرار حصول الأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة على وصول مجاني إلى برنامج شارع سمسم الذي يعشقونه عبر التلفزيون العام".



ووصفت نتفليكس هذا الاستحواذ بأنه نجاح كبير.

وأعلنت الشركة عن الصفقة عبر حسابها على منصة "إكس"من خلال مقطع فيديو لـ"كوكي مونستر" وهو يلتهم شعارها ، مصحوبًا بعبارة "N IS FOR NETFLIX!"