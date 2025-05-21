في اليوم العالمي للشاي.. كيف يحميك من ظهور علامات التقدم في العمر؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم باليوم العالمي للشاي مُركزًا على إنه مشروب اعتاد الملايين تناوله يوميًا دون أن يدركوا أسراره الصحية العميقة، إذ يُعد مشروبًا تقليديًا لا غنى عنه في كثير من الثقافات، ولكن خلف طعمه المعتاد تكمن تركيبة فريدة من المركبات النباتية التي تُسهم في دعم الصحة العامة، وعلى رأسها مقاومة علامات الشيخوخة والتدهور العقلي.

الشاي الأسود.. درع طبيعي ضد الشيخوخة

أكدت الدكتورة آلاء عبدالغني، استشارية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشاي، خاصة الأسود، لم يعد يصنف كمشروب مُنعش، بل يُنظر إليه كأداة صحية فعالة في مواجهة مظاهر التقدم في العمر.

وقالت إن الشاي يحتوي على مركبات نباتية قوية تُعرف باسم الفلافونويدات، وهذه المركبات لا تقتصر على نكهة المشروب، بل تمتد لتؤدي دورًا فعالًا في مقاومة الالتهابات، وتقليل نسب الأكسدة في الخلايا، وهي العملية المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة.

الشاي ودوره في تقوية المناعة

وتابعت أن من أهم ما يميز الشاي الأسود قدرته على تقوية الجهاز المناعي، بسبب احتوائه على مضادات أكسدة عالية الكفاءة، مشيرة إلى أن هذه المضادات لا تحارب فقط الجذور الحرة التي تتلف الخلايا، وإنما تحسن قدرة الجسم على مواجهة العدوى والفيروسات، وتبطئ من تدهور الخلايا العصبية المرتبط بالسن.

وأضافت أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميا يمكن أن يُساهم في تحسين الذاكرة، وتقوية الأعصاب، ومساعدة الجسم على التخلص من السموم، وهذا أمر بالغ الأهمية لكبار السن.

مقاومة تراجع الحالة النفسية مع تقدم العمر

وأوضحت «عبدالغني» أن تناول الشاي بانتظام قد يسهم أيضا في الحفاظ على الاستقرار النفسي، والتخفيف من أعراض القلق والاكتئاب الخفيف، خصوصا لدى كبار السن، لافتة إلى أن الطقوس المرتبطة بالشاي، مثل تناوله بهدوء أو أثناء وقت الراحة، لها أثر نفسي إيجابي، كما أن بعض المركبات النباتية الموجودة فيه تؤثر على كيمياء الدماغ بشكل يقلل من التوتر.

الشاي والوقاية من الأمراض المزمنة

كما أشارت إلى أن الشاي لا يقتصر دوره على الوقاية من الشيخوخة الظاهرة فقط، بل يمتد ليشمل الحماية من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري، وشرحت أن هناك أدلة قوية على أن مضادات الأكسدة في الشاي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وتحسن من الدورة الدموية، وهذا ينعكس على صحة القلب والشرايين.

وأوضحت أن الشاي يوازن مستويات السكر في الدم، وهذا يعد أكثر إفادة لمرضى السكري، لأنه يقلل من مقاومة الإنسولين، وهي من المشكلات الشائعة مع التقدم في السن.

الشاي والعادات الغذائية الصحية

شددت استشارية التغذية العلاجية، على أهمية إدماج الشاي ضمن نظام غذائي متوازن، مؤكدة أن فوائده الصحية تتضاعف إذا تم تناوله بدون إضافات كالسكر والحليب المكثف، وذكرت أن الشاي الطبيعي، بدون سكر أو إضافات، يُحافظ على فوائده كاملة، أما الإضافات فهي تُقلل من تأثيره وتزيد من سعراته.

كيف نستفيد من الشاي بأقصى درجة؟

أوصت «عبدالغني»، ببعض التوصيات المهمة حول الطريقة المثالية للاستفادة من الشاي: