الامارات | "لابوبو" تثير الفوضى ...وبريطانيا توقف بيعها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "بوب مارت- Pop Mart" عن إيقاف مؤقت لمبيعات دمى "لابوبو" الشهيرة في جميع متاجرها بالمملكة المتحدة، وذلك على خلفية تقارير متزايدة عن وقوع حوادث فوضى وعنف واعتداءات بين المشترين في طوابير الشراء الطويلة.

ما هي دمية "لابوبو"؟

تعتبر دمى "لابوبو" جزءاً من سلسلة "The Monsters" التي ابتكرها الفنان كاسينغ لونغ، وهي مستوحاة من شخصية "القزم" في الأساطير النوردية، وتشتهر بملامحها الفريدة ذات الأذنين المدببتين والابتسامة الغامضة.

وتحظى هذه الدمى بشعبية واسعة بين الشباب من جيل الألفية وجيل زد، بل وأصبحت أيقونة لدى المشاهير وعشاق الموضة، لما تتمتع به من تصميم جذاب يجمع بين الطرافة والغموض، بالإضافة إلى طبيعة البيع من خلال صناديق عشوائية تزيد من عنصر التشويق.

سبب وقف بيع لابوبو في المتاجر

وأوضحت الشركة عبر حساباتها الرسمية أن الطلب الكبير على دمى "لابوبو" دفع آلاف العملاء للانتظار لساعات طويلة أمام المتاجر، ما أدى إلى ازدحام كبير وشكاوى متكررة من الزبائن بسبب صعوبة الحصول على المنتج.

وذكرت Pop Mart في بيانها الرسمي، أنها قررت تعليق البيع داخل المتاجر والروبوشوب (المنصات الرقمية المخصصة للتسوق في المتاجر)، لضمان سلامة وراحة الزبائن والعاملين.

كما أكدت الشركة أن مبيعات "لابوبو" عبر الإنترنت ستستمر بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير تجربة الشراء في المتاجر الإلكترونية لضمان سهولة الوصول والراحة.

وشددت على ضرورة متابعة تحديثاتها عبر حساباتها الرسمية ومنصات الديسكورد لمتابعة مواعيد الإطلاق الجديدة وتفاصيل المنتجات القادمة.

فوضى لابوبو في سنغافورة

كما تحول اليوم الافتتاحي لمعرض "Pop Toy Show" في سنغافورة إلى فوضى عارمة بعدما تسبّب إصدار محدود من دمى "لابوبو" في حالة تدافع وصراخ بين الحشود، استدعى تدخل الشرطة وإلغاء مبيعات الأيام التالية.

ووثّقت مقاطع مصورة على تيك توك، لحظات الانفلات الأمني، حيث اندفعت الجماهير نحو المتاجر وواجهت عناصر الأمن بهتافات غاضبة وصيحات تنديد.

أما مستخدمو منصات التواصل، فقد اتهموا المنظمين بسوء التخطيط وعدم توضيح مواعيد البيع مسبقاً.

في المقابل، حمّل آخرون الجمهور مسؤولية الفوضى بسبب تجاهل التعليمات والتدافع الخطير، ما أدى إلى إلغاء جميع المبيعات المتبقية في اليوم الثاني والثالث من الفعالية.