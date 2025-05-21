الامارات | في مقر المؤثرين.. «ميتا» تستعرض ميزات تطبيق جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، أول فعالية لشركة «ميتا» في الشرق الأوسط، لاستعراض ميزات التطبيق الجديد «Edits» المخصص لتحرير الفيديوهات الموجّه لصنّاع المحتوى، والمتاح مجاناً على نظامَي «آي أو إس» و«أندرويد».

ويمثل التطبيق الجديد، الذي استعرضته «ميتا» خلال ورشة بعنوان «إتقان التحرير – تطبيق تحرير الفيديو الجديد من ميتا»، انطلاقة نوعية في أدوات وأساليب عمل صناع المحتوى والمؤثرين، التي تتيح لهم إنشاء وتحرير الفيديوهات بميزات متقدمة وأدوات متنوعة تنقل إبداعاتهم إلى مستوى جديد.

وتأتي الورشة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أعلنها الجانبان خلال فعاليات «قمة المليار متابع»، التي اختتمت أعمالها بدبي في يناير الماضي.

وقالت رئيسة الشراكات العالمية في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في «ميتا»، مون باز: «تشكل شراكتنا الاستراتيجية مع مقر المؤثرين خطوة مهمة، لدعم انتشار صناعة المحتوى وتعزيز أداء صناع المحتوى والمؤثرين، وتمكينهم من إنتاج محتوى هادف ومبتكر، وتوسيع انتشار هذا النوع من المحتوى عبر تزويد صنّاعه بكل الأدوات للوصول إلى جمهور واسع وإبراز جهودهم الاستثنائية».

وأضافت: «يزود تطبيق تحرير الفيديو الجديد صناع المحتوى بقدرات ومعارف جديدة تتميز بأفضل المعايير وتساعدهم من خلال تبسيط خطوات العمل على تقديم محتوى مبتكر يحقق لهم النجاح والانتشار».

من ناحيته، أكد مدير مقر المؤثرين، الدكتور محمد الغفلي، أن المقر تمكن خلال فترة وجيزة من عقد شراكات واتفاقات مع كبرى الشركات والمنصات العالمية، واستقطاب المؤثرين والمبتكرين من حول العالم، ما يثبت دوره المحوري في رعاية المواهب وفتح آفاق جديدة أمام قطاع صناعة المحتوى الرقمي.

وقال: «تلعب شراكتنا الاستراتيجية مع (ميتا) دوراً مهماً في تعزيز أداء قطاع الإعلام الرقمي، وتمكين صناع المحتوى من تقديم محتوى هادف يخدم البشرية ويبث الإيجابية في المجتمعات».

وتابع: «من شأن إطلاق تطبيق تحرير الفيديو الجديد من (ميتا) أن يسهم في تحفيز جهود وإبداعات صناع المحتوى ويساعدهم في تطوير المحتوى وتقديم تجارب رقمية متقدمة، تمكنهم من توسيع نطاق تأثيرهم والوصول إلى جماهير متنوعة بطرق أكثر إبداعاً وفاعلية».

وأشار إلى أن ابتكار أدوات جديدة في تحرير وإنشاء المحتوى يمثل خطوة مهمة تسهم في بناء عالم رقمي جديد يوفر إمكانات غير محدودة في تمكين صناع المحتوى من إنتاج محتوى عالمي هادف وتقديم قصص ملهمة تسهم في تغيير واقع المجتمعات نحو الأفضل.

وقدم كل من مدير الشراكات الاستراتيجية في «ميتا»، المشرف على محتوى الموسيقى والكوميديا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامر جمال، ومدير حلول الشركاء في «ميتا»، المشرف على استراتيجية طرح منتجات الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهجت هندي، عرضاً توضيحياً حول التطبيق الجديد وطريقة استخدامه بفاعلية، والفوائد التي يجنيها صناع المحتوى والمؤثرون من خلاله.

مون باز:

. تشكل شراكتنا مع مقر المؤثرين خطوة مهمة لدعم انتشار صناعة المحتوى.

محمد الغفلي:

. المقر تمكن خلال فترة وجيزة من عقد شراكات مع كبرى الشركات والمنصات العالمية.