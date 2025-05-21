الامارات | 100 مبدع إماراتي يوقّعون كتبهم في «مئوية العويس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة «يوم الكاتب الإماراتي»، تُنظّم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً لتوقيع كتب إماراتية صادرة حديثاً (2024 و2025)، وذلك في 27 الجاري بقاعة المعارض في مبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي.

ووجهت المؤسسة الدعوة إلى 100 كاتب إماراتي من أجيال مختلفة لتوقيع إصداراتهم، تزامناً مع مئوية الشاعر سلطان العويس، في ظل احتفال المؤسسة بعام سلطان العويس الذي أقرته منظمة اليونيسكو عام 2025، حيث تمر 100 سنة على ميلاد الشاعر سلطان العويس (1925 - 2025).

وقال الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد: إن «مبادرة المؤسسة تأتي تقديراً واحتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزّز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «في هذا الحدث السنوي ستتحول المناسبة إلى طقس ثقافي اجتماعي يتم من خلاله تواصل الأجيال الإبداعية مع بعضها بعضاً، ويتعرّف الكتّاب المخضرمون إلى المبدعين الشباب، ليعيشوا معاً جواً من التثاقف وتبادل الأفكار والآراء في ألفة أسرية تعكس حالة ثقافية لحملَة القلم، إذ يُحتفى بجهود الكُتّاب الإماراتيين ودورهم الرائد في التنمية الاجتماعية وترسيخ حب الوطن، ما يعكس أيضاً توجه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية نحو الأقلام الجادة التي تلعب دوراً في تنمية الوعي، تقديراً لكل صاحب كلمة يستخدم قوة ناعمة لترسيخ قيم ثقافية في وجدان القرّاء ويؤكد دور الثقافة في الارتقاء بالأمم وتقدمها».

وتابع عبدالحميد أحمد: «نظمت المؤسسة العام الماضي حفلاً مماثلاً كان له صداه الإيجابي بين مثقفي الإمارات، ومن خلاله تعارَف الكُتّاب وتبادلوا إصداراتهم وتواصلوا ثقافياً واستمعوا بشكل مباشر إلى الآراء ووجهات النظر، وفي هذه السنة كان خيار المؤسسة أن تدعو 100 كاتب من أجيال مختلفة بمناسبة مرور 100 عام على ولادة سلطان العويس ليتزامن ذلك مع احتفالات المؤسسة بهذه المناسبة الكبيرة، إذ يُعدّ سلطان العويس من أبرز الشخصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية محلياً وعربياً، وتُعدّ الجائزة التي تحمل اسمه من ألمع الجوائز الثقافية العربية».

عبدالحميد أحمد:



. المبادرة تحتفي بجهود الكُتّاب الإماراتيين ودورهم الرائد في ترسيخ حب الوطن.