نجمات مهرجان كان 2025 بيومه الثامن: ملامح مصقولة بمكياج ساحر وتسريحة الكعكة تسيطر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 01:22 صباحاً - لا تزال السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بدورته الـ78، تفيض بالأناقة والتألق مع مرور كل يوم من فعالياته، وفي يومه الثامن تحديداً، برزت النجمات بإطلالات جمالية آسرة تنوّعت بين المكياج المصقول بألوان أنثوية راقية، وتسريحات شعر أنيقة مستوحاة من الكلاسيكيات أو مرهفة بلمسات عصرية ناعمة. وقد طغت على الإطلالات ملامح مشرقة، بشرة منحوتة، وشفاه بارزة، في تناغم مثالي مع تسريحات شعر مرفوعة أو منسدلة أضفت مزيداً من السحر والأنوثة على كل إطلالة.

من "الخليج 365"، إليكِ جولة على أبرز الإطلالات الجمالية لنجمات مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الثامن، لتستوحي منهن لمناسباتك الراقية المقبلة.

توني غارن بمكياج وردي مات وتسريحة الكعكة المصقولة

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النجمة توني غارن Toni Garrn تألقت كعادتها بإطلالة أنثوية جذابة غلب عليها الطابع المشرق الناعم، حيث اختارت صيحة المكياج الوردي الناعم المات، وقد جاء مرتكزاً على تظليل كامل الجفن العلوي بدرجات الوردي المات الفاتحة والغامقة، ما منح العين عمقاً وإشراقة في آن، كذلك جاءت البشرة مصقولة بنغمات وردية جعلت وجهها أكثر حيوية، أما الشفاه فبدت مخملية باللون النيود الوردي وتم تحديدها بالكونتور الغامق. في المقابل، اختارت تسريحة الكعكة المصقولة بالفرق النصفي والغرة المشدودة إلى الخلف. شاهدي أيضاً كيف أثبت اليوم السابع لمهرجان كان 2025 أن قطعة واحدة من المجوهرات تكفي

سكارليت جوهانسون بمكياج كلاسيكي وتسريحة الكعكة الفوضوية

سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



النجمة الشقراء سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson اعتمدت إطلالة جمالية مناسبة لبشرتها البيضاء، فعززت جمال ملامحها الناعمة، حيث اختارت مكياجاً كلاسيكياً بأحمر الشفاه الكرزي ومكياج عيون ناعم بدرجات محايدة، مع طبقات عدة من الماسكرا المكثفة للرموش، إلى جانب تغطية متوسطة للبشرة مع طبقة رقيقة من البلاش الوردي على طول الخدود. كذلك، تألقت بتسريحة الكعكة الفوضوية العالية التب أبرزت جمالها ومنحتها مظهراً حيوياً.

إيزابيل غولارت بمكياج نيود بالكحل الأسود مع تسريحة الكعكة المنخفضة

إيزابيل غولارت Izabel Goulart- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

من جهتها، لفتت النجمة إيزابيل غولارت Izabel Goulart الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بيومه الثامن، حيث جاءت إطلالتها راقية وأنيقة، فتألقت بمكياج عيون نيود مع الكحل الأسود الذي غمر كامل العين والرموش المستعارة ذات التأثير الطبيعي، أما البشرة فجاءت منحوتة ومشدودة بشكل طبيعي، عزز من إشراقتها البلاش الوردي على أعلى الخدود، فيما تم اعتماد أحمر الشفاه المخملي باللون الوردي الخافت. ونسقت مع مكياجها تسريحة الكعكة المنخفضة الأنيقة بالفرق الجانبي والغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف.

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إلسا هوسك بمكياج زهري لامع مع تسريحة الشينيون

إلسا هوسك Elsa Hosk- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

إطلالة النجمة إلسا هوسك Elsa Hosk في اليوم الثامن لمهرجان كان مستوحاة من زمن الفن الجميل، حيث اختارت مكياج عيون زهرياً لامعاً مع الأيلاينر الرفيع الذي غمر منبت الجفن العلوي، مع طبقات عدة من المسكرا التي عززت من نظراتها ولون عينيها الأزرق، وجاء أحمر الشفاه البرونزي المحدد باللون البني ليجعل الشفاه أكثر بروزاً وامتلاء، أما البشرة فتم نحتها بالكونتورينغ والهايلايتر مع تمريرة خفيفة من البلاش الوردي على الخدود. ونسقت مع إطلالتها تسريحة الشينيون الفرنسية المموجة مع الغرة الجانبية الريترو.

ياسمين صبري بمكياج ناعم بلمسات براقة مع تسريحة الويفي الكلاسيكية

ياسمين صبري- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

بدورها، لفتت النجمة ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها الجمالية على السجادة الحمراء على هامش فعاليات اليوم الثامن لمهرجان كان السينمائي بدورته الـ78، فاختارت مكياجاً يجمع بين القوة والنعومة، حيث تم تظليل العيون بدرجات النيود الغامقة، فيما أضيئت العين بالغليتر الفضي على خط الجفون العلوية والسفلية، إلى جانب الرموش المستعارة الطويلة والكثيفة، فيما الشفاه بدت جذابة وممتلئة عزز من جمالها اللون النيود المحدد بالبني الغامق. وكغالبية إطلالاتها، اعتمدت تسريحة الويفي الكلاسيكية المنسدلة بالفرق الجانبي.

رومي سترايد بمكياج مشرق بسيط مع تسريحة كعكة الباليرينا

رومي سترايد Romee Strijd- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



ككثيرات من نجمات اليوم الثامن لمهرجان كان 2025، تألقت عارضة الأزياء العالمية رومي سترايد Romee Strijd بمكياج مشرق غلب عليه الطابع البسيط والحيوي، ارتكز على تظليل الجفن العلوي بشكل بارز باعتماد اللون الزهري اللامع، مع طبقات عدة من الماسكرا، وتم تعزيز حجم الشفاه وامتلائها بأحمر الشفاه الوردي الساتاني الجذاب، إلى جانب البشرة المصقولة بنغمات وردي مشرقة ومضيئة. وتم إبراز ملامح الوجه باعتماد تسريحة كعكة الباليرينا الراقية.

جورجينا شابمان بمكياج سموكي مخملي مع تسريحة الكعكة المشدودة

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النجمة جورجينا شابمان Georgina Chapman، لم تغرد خارج السرب في إطلالتها على هامش عروض الأفلام خلال اليوم الثامن لمهرجان كان 2025، إذ اختارت تسريحة الكعكة العالية مع الغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف، إلا أنها اعتمدت مكياجاً قوياً بأسلوب السموكي، تم فيه دمج الظلال الداكنة باللون الأسود والزهري، مع الكحل الكثيف داخل العين والرموش الطويلة والكثيفة، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون الزهري بلمسات كريمية جذابة. وبدا وجهها مرفوعاً ومشدوداً بشعرها المرفوع بإتقان.

ميلا الزهراني بمكياج جذاب وتسريحة الشعر المالس المنسدل

ميلا الزهراني- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

النجمة السعودية ميلا الزهراني خطفت اهتمام الحضور بإطلالتها الراقية المفعمة بالأنوثة على السجادة الحمراء، فنسقت مع فستانها الأسود الأنيق مكياج عيون دافئاً باللون البرونزي المات مع أحمر الشفاه الأحمر الكرزي المخملي والبشرة المشرقة بنغمات زهرية جعلت ملامح وجهها تنبض بالحيوية والحياة. وأبرزت جمال شعرها وحيويته باعتماد تسريحة الشعر المالس المنسدل بالفرق الجانبي.