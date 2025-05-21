غيري قواعد اللعبة.. خطوات فعالة لكسر ثبات الوزن واستعادة الحرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

تمر رحلة فقدان الوزن بالعديد من التحديات، ولكن واحدة من أكثر العقبات المحبطة هي مرحلة ثبات الوزن، حيث يتوقف الميزان عن النزول رغم الالتزام الصارم بالنظام الغذائي والرياضي، وأوضحت الدكتورة آلاء عبدالغني، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الأسباب الحقيقية وراء ثبات الوزن، وقدمت مجموعة من النصائح العلمية التي تساعد على كسر هذا الثبات وتحفيز الجسم مجددًا لخسارة الدهون.

ماذا يعني ثبات الوزن ولماذا يحدث؟

ثبات الوزن مرحلة فسيولوجية يمر بها الجسم بعد فترة من اتباع نظام غذائي منخفض السعرات، حيث يبدأ الجسم بالتكيف مع قلة السعرات من خلال تقليل معدل الأيض الأساسي للحفاظ على الطاقة، مما يؤدي إلى توقف نزول الوزن.

وأضافت أنه قد يكون سبب الثبات أيضًا اعتماد الجسم على مخزون الدهون الموجود لديه بشكل كامل، فيبدأ في مقاومة المزيد من الفقدان، وهذا طبيعي ويحدث لمعظم من يتبعون أنظمة الرجيم لفترة طويلة.

أخطاء تؤدي إلى ثبات الوزن

وأشارت إلى أن هناك عدة أخطاء شائعة يقع فيها الأشخاص دون وعي، منها:

الثبات على نفس الروتين الغذائي لفترة طويلة

قلة شرب الماء

النوم غير المنتظم أو غير الكافي

الإفراط في التمارين دون راحة كافية

تناول سعرات أقل بكثير من احتياج الجسم

وقالت عندما يشعر الجسم بالخطر بسبب قلة السعرات، يبطئ عملية الحرق تلقائيا كآلية للبقاء.

خطوات عملية لكسر ثبات الوزن

قدمت أخصائي التغذية العلاجية، مجموعة من الخطوات المجربة التي تساعد على تنشيط الحرق مجددًا، منها:

تغيير النمط الغذائي

يمكن إدخال ما يُعرف بـ«يوم الفري» أو زيادة السعرات تدريجيًا لمدة يومين أسبوعيا، لإرسال إشارة للجسم أن الوضع آمن، مما يعيد تنشيط الأيض.

زيادة شدة التمارين

ممارسة تمارين المقاومة ورفع الأوزان تساعد على بناء العضلات، والتي بدورها تحرق سعرات أكثر حتى أثناء الراحة.

تناول البروتين بانتظام

البروتين يعزز الشبع ويزيد من معدل الحرق، لأن هضمه يستهلك طاقة أكبر مقارنة بالكربوهيدرات والدهون.

تغيير مواعيد الطعام

تجربة الصيام المتقطع قد تساعد بعض الأشخاص، خاصة نظام 16:8، حيث يصوم الشخص 16 ساعة ويتناول الطعام خلال 8 ساعات فقط.

النوم الجيد

قلة النوم ترفع من مستوى هرمون الكورتيزول الذي يبطئ الحرق ويزيد من الإحساس بالجوع.

هل المكملات حلا سحريا؟

وأوضحت أنه لا يجب اللجوء مباشرة للمكملات لحرق الدهون، قائلة إن المكملات ليست سحرية، ودورها محدود جدًا، ولا يُنصح باستخدامها إلا تحت إشراف طبي، ويفضل الاعتماد على الطرق الطبيعية أولاً.

علامات كسر ثبات الوزن بنجاح

وأكدت أن الشخص يمكنه ملاحظة تجاوزه لمرحلة الثبات من خلال: