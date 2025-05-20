أجمل ألوان صبغات شعر تعتمدها النجمات في فصل الصيف تلهمكِ إطلالات متجددة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 04:19 مساءً - هل ترغبين في الحصول على صبغة شعر لافتة وحيوية في فصل الصيف؟ لقد حان الوقت للتغيير والتجديد في لون شعركِ، والحصول على شعر مشرق يتناسب مع فصل الصيف بألوان صبغة نابضة بالحياة. وما عليكِ فعله، هو متابعة ألوان صبغات شعر النجمات اللواتي يتألقن بأجمل الألوان الرائجة، والتي تُرضي جميع الأذواق مع الفصل الدافئ.

هذا العام تتنوّع ألوان صبغات شعر النجمات بين الأشقر بتدرُّجاته المختلفة، وصبغات البني بين الداكن والكستنائي، إلى جانب لون الصبغة النحاسي الذي يعطي إشراقةً واضحة للشعر.

وهنا، نرصد لكِ باقة لافتة من أجمل ألوان صبغة شعر تعتمدها النجمات في فصل الصيف؛ لتختاري الأقرب إلى ذوقكِ وتحصلي على شعر جذّاب نابضٍ بالحياة.

صبغة شعر أشقر بلاتيني على طريقة نجوى كرم

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يعَد الشعر الأشقر البلاتيني موضة فصل الصيف في كلّ السنوات، وإذا كنتِ من محبات هذه الموضة، ننصحكِ باختيار النجمة نجوى كرم التي لفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بإطلالاتها الجمالية العصرية، مع لون الشعر الأشقر بخصل هايلايت بلاتينية. هذا اللون المشرق والجريء يَزيد من حيوية الشعر ويعطي طابعاً مشعاً أنوثة وقوة. لذا يمكنكِ استقبال فصل الصيف بهذا اللون، مع إدخال خصلات بلاتينية في قلب الشعر، مع تسريحة شعر مموّجة تُضفي على شعركِ المزيد من الحيوية والحياة.

صبغة شعر أشقر ذهبي من وحي نوال الزغبي

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وإذا كنتِ ترغبين في إطلالة لافتة بلون شعر أشقر ذهبي داكن في فصل الصيف، ننصحكِ بذوق النجمة نوال الزغبي، التي اشتُهرت بلون شعرها الذهبي بتدرُّجات منوّعة، وأجملها الأشقر الذهبي الداكن الذي ناسب لون بشرتها الحنطية، مع خصلات ذهبية مموّجة داخل الشعر. وقد استعرضت لون شعرها في أكثر من تسريحة، كانت أجملها تسريحة الويفي مع الفرق الجانبي للغرة المرتفعة عن الجبين، مع أكسسوار عقد الفراشة باللون الأسود. هذا اللون من شأنه أن يعطي طابعاً حيوياً راكزاً، ويناسب صاحبات البشرة الحنطية والسمراء.

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صبغة شعر بني نحاسي على غرار كارول سماحة

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تألّقي في فصل الصيف بصبغة الشعر البني النحاسي، التي تعَد من أكثر ألوان صبغات الشعر رواجاً هذا العام؛ حيث تعطي للشعر حيوية ولمعاناً لا مثيل له. ولتحصلي على هذا اللون المشرق، عليكِ اختيار صبغة شعر النجمة كارول سماحة، التي اعتمدت الشعر البني النحاسي في آخر ظهور لها خلال جلسة تصوير، مع تسريحة ذيل الحصان الويفي والغرة الكثيفة على الجبين.

صبغة شعر بني داكن مع خصلة عسلية من نانسي عجرم

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ولمحبات لون الشعر البني الداكن مع حركة ناعمة في قلبه تعتمد على خصل الشعر العسلية الناعمة على طريقة الأومبريه، إليكِ أسلوب النجمة نانسي عجرم التي تألّقت بهذا اللون من صبغة الشعر، وقد ناسب لون بشرتها البيضاء وعينيها الخضراوين. هذا اللون يليق بكافة ألوان البشرة خاصة البشرة البيضاء؛ حيث يُبرز جمالها كثيراً، ويعَد من ألوان الصبغة الأقل ضرراً على صحة الشعر.

صبغة شعر أسود لامع من وحي سيرين عبدالنور

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لا يمكن الاستغناء عن الشعر الأسود في كافة الفصول، وقد اعتمدته الكثير من الشابات صاحبات البشرة البيضاء تحديداً؛ حيث يعطي رونقاً جذاباً للوجه ويليق بكافة فصول السنة وكذلك بفصل الصيف. لذا مَن تفضّل هذا اللون من الصبغة، ننصح لها بذوق النجمة سيرين عبدالنور، التي اشتُهرت بشعرها الأسود الطويل وتسريحاته المنوعة، وقد يناسبكِ كثيراً هذا الصيف.

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صبغة شعر بني كستنائي من أصالة نصري

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ومن ألوان صبغة الشعر الرائجة في فصل الصيف والتي تناسب صاحبات البشرة الحنطية، صبغة الشعر الكستنائي على طريقة النجمة أصالة نصري. هذا اللون من الصبغة يعطي الشعر حيوية ولمعاناً، ويتناسب مع كافة ألوان البشرة لاسيّما الحنطية منها. وقد يليق بكِ إذا كنتِ تفضّلين الألوان البُنية الكستنائية مع تسريحة شعر ريترو رفيع.