دراسة تكشف عدد الخطوات اللازمة يوميا للوقاية من السرطان.. احمي نفسك بالمشي

القاهرة - سمر حسين - صحة

المشي اليومي من أبسط العادات الصحية التي يمكن للإنسان اتباعها في حياته، إلا أن تأثيره الإيجابي يتجاوز مجرد تحسين اللياقة البدنية أو الحفاظ على الوزن المثالي، فقد كشفت دراسة حديثة أجرتها «جامعة أكسفورد»، أن الالتزام بالمشي بمعدل خمسة آلاف خطوة يوميا يساهم بشكل واضح في تقليل خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان بنسبة 11%، كما ذكر موقع «ديلي ميل»، وتبرز أهمية هذه النتائج في ظل تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة حول العالم، ما يجعل تبني أساليب حياة نشطة ضرورة ملحة لكل من يسعى للوقاية من الأمراض والحفاظ على صحته العامة وجودة حياته.

أهمية المشي اليومي في الوقاية من السرطان

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد مصطفى، استشاري الصحة العامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشي اليومي لا يحسن فقط من اللياقة البدنية، بل يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين جهاز المناعة، وهما عاملان مهمان في الوقاية من السرطان، وأضاف أن المشي يساعد في تنظيم الوزن وتقليل الدهون الزائدة، وهو ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والسرطان.

وأكد أن الالتزام بمعدل 5000 خطوة يوميا هو هدف واقعي وسهل التطبيق مقارنة بممارسة الرياضة المكثفة، ويمكن أن يكون نقطة انطلاق للأشخاص غير المعتادين على النشاط البدني، كما نصح بزيادة الخطوات تدريجيًا مع الوقت للوصول إلى 10 آلاف خطوة يوميًا لتعزيز الفوائد الصحية.

المشي وتحسين الصحة النفسية

لا تقتصر فوائد المشي اليومي على الصحة الجسدية فقط، بل يمتد أثره الإيجابي ليشمل الصحة النفسية أيضا، فالمشي يساعد في تقليل التوتر والقلق، ويزيد من إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يمنح الإنسان شعورًا بالراحة والهدوء بعد يوم طويل من الضغوط.

المشي كوسيلة لتعزيز الروابط الاجتماعية

يمكن أن يكون المشي فرصة رائعة للتواصل الاجتماعي، سواء مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، كما يؤكد أن تخصيص وقت للمشي مع من نحب لا ينعكس فقط على الصحة البدنية، بل يعزز العلاقات الاجتماعية ويقوي الروابط الأسرية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة بشكل عام.

نصائح عملية لدمج المشي في الروتين اليومي

ينصح أيضًا بدمج المشي في الأنشطة اليومية بشكل بسيط، مثل النزول من المواصلات قبل الوجهة النهائية بمسافة قصيرة، أو استخدام السلالم بدلًا من المصعد، أو حتى تخصيص وقت محدد للمشي في الصباح أو المساء، ويشير إلى أن هذه العادات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يلتزمون بالمشي اليومي تقل لديهم معدلات الإصابة بأنواع معينة من السرطان بنسبة ملحوظة مقارنة بمن لا يمارسون أي نشاط بدني، كما لفتت الدراسة إلى أن الفائدة تزداد كلما ارتفع عدد الخطوات اليومية، وأن الحركة المنتظمة تساهم في تحسين الصحة العامة وتقوية الجهاز المناعي بشكل فعال.