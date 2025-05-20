مكياج ناعم وتسريحات راقية عززت جمال النجمات في مهرجان كان 2025 بيومه السابع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 01:20 مساءً - في اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ78، خطفت النجمات الأنظار على السجادة الحمراء، بإطلالات جمالية خلابة، اتّسمت بالتنوّع والرقي، عكست روح الحدث العالمي. وتفرّدت كلّ واحدة منهنّ بأسلوبها الخاص، سواء من حيث المكياج الذي أتى بلمسات ناعمة ومضيئة تبرز ملامح الوجه، والمكياج القوي بظلال ترابية مطفأة، ورسومات الأيلاينر المجنحة، أو تسريحات الشعر التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية. وتصفيف الشعر، حيث بدت كلّ إطلالة متكاملة ومدروسة بدقّة، تعكس شخصية النجمة وتواكب أبرز صيحات الجمال لصيف 2025.

تابعي مع "الخليج 365" وتعرفي الى أبرز الإطلالات الجمالية للنجمات في اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025. أي إطلالة أعجبتك أكثر؟ شاركينا رأيك!

جميلة جميل بمكياج ناعم وتسريحة مموجة مع الغرة الكثيفة

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بكاريزمتها الجذابة وجمالها الساحر، أطلّت النجمة Jameela Jamil على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025 بإطلالة بفستان طويل ملكي باللون الأخضر الفاتح، بقصّة مكشوفة الكتفين، واختارت مكياجاً مشرقاً وملفتاً، ارتكز على بشرة مخملية بتوهّج طبيعي، مع كونتور ناعم عزّز ملامحها بلمسة أنثوية راقية. العيون بدت ناعسة وساحرة بفضل تظليل الجفون العلوية بظلال ترابية، مدموجة مع لمسة من الكحل الأسود المسحوب على الزاوية الخارجية، ما أضفى عمقاً للنظرة دون المبالغة، الى جانب الرموش المكثفة بالماسكرا. وزينت شفاهها بأحمر شفاه باللون الوردي المشرق، ما عزز التوازن في الإطلالة.

وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة ذات تموّجات عريضة مع غرة كثيفة مستقيمة منحت وجهها لمسة من الغموض الجذاب، ونسّقت تسريحتها بعناية لتتناغم مع فستانها الفاخر.

إيستر إكسبوزيتو بمكياج اللامكياج وتسريحة الويفي

إيستر إكسبوزيتو - الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش

في ظهور يعكس جمالها الطبيعي وأناقتها الهادئة، تألّقت النجمة الإسبانية إيستر إكسبوزيتو Ester Expósito على السجادة الحمراء خلال اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025 بإطلالة جمالية لافتة، حيث أطلت بفستان مبهر بقصّة جريئة ذات ياقة منخفضة على شكل V، تزيّن بأحجار ملوّنة براقة تضيف بُعداً بصرياً ملفتاً إلى التصميم. واختارت أسلوب اللامكياج لتسلّط الضوء على ملامحها الناعمة بأسلوب أنثوي راقٍ. اكتفت إيستر بمكياج بشرة متوهج وصحي، مع لمسة من الهايلايتر الناعم على عظمتي الخد وجسر الأنف لإبراز الإشراقة الطبيعية. العيون جاءت خالية من الظلال الثقيلة، مع تركيز خفيف على الرموش لمنح نظرتها لمسة ناعمة، بينما اختارت أحمر شفاه بلون وردي حيادي، يعكس أنوثتها الهادئة.

أما تسريحة الشعر، فجاءت بانسيابية مطلقة، حيث تركت خصلاتها الشقراء تنسدل بحرّية على الكتفين بتموّجات ناعمة وطبيعية تفيض أنوثةً وعفوية، ما منح الإطلالة توازناً مثالياً بين البساطة والفخامة.

ماغدا سويدر بمكياج عيون بنفسجي وتسريحة مرفوعة كلاسيكية

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خلال اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025، خطفت النجمة ماغدا سويدر Magda Swider الأنظار على السجادة الحمراء، بإطلالة جمالية فاخرة ومفعمة بالأناقة الكلاسيكية التي تعيدنا إلى زمن هوليوود الذهبي، حيث تألّقت بفستان أبيض قصير بقصّة Structured Strapless (بدون أكمام ومشدود عند الخصر)، يزيّنه فيونكة سوداء عند الصدر. واختارت ماغدا مكياج عيون بنفسجي مشرق على كامل الجفون العلوية، وتحديد عينيها بخط ناعم من الكحل الأسود، الى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا. بينما بدت البشرة موحّدة ومضيئة، بتغطية ناعمة تبرز صفاء ملامحها. أما الشفاه، فتميّز بلون نيود.

من جهة الشعر، اعتمدت ماغدا تسريحة مرفوعة مشدودة بأسلوب كلاسيكي أنيق، ارتكزت على الفرق الوسطي ، ما أتاح المجال لتسليط الضوء على القبّعة الكبيرة المبهرة التي زادت من دراماتيكية الإطلالة ولفتت الأنظار على السجادة الحمراء.

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فاليري كوفمان بمكياج نيود وتسريحة الويفي الطويل المنسدل

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بأنوثة وسحر لافت، أطلّت العارضة فاليري كوفمان Valery Kaufman على السجادة الحمراء خلال اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025 بفستان ميتاليكي فضي مطرّز بالكريستالات البراقة، تميّز بقصّة مشدودة عند الصدر مع تفاصيل شفافة تضفي طابعاً عصرياً جريئاً. واختارت مكياجاً بتقنية اللامكياج، ارتكز على بشرة موحّدة ومضيئة، مع لمسات من الهايلايتر الخفيف والكونتور الناعم لتعزيز ملامحها من دون تكلف. العيون جاءت محدّدة بأسلوب رقيق، باستخدام ظلال نيود ية مع كحل مسحوب خفيف يبرز سحر النظرة، أما الرموش فتمّ تعزيزها بماسكرا ناعمة تمنحها كثافة طبيعية. واكتملت الإطلالة بأحمر شفاه وردي مطفأ بتأثير طبيعي، ينعكس بتناغم مع لون البشرة ويضفي لمسة من الدفء والأنوثة.

وأنهت إطلالتها بتسريحة الويفي الطويل والمنسدل مع فرق وسطي بسيط، ما منحها مظهراً أنيقاً يليق بأجواء كان الفاخرة، وأضاف توازناً ساحراً بين الفستان الفاخر والمكياج البسيط.

أدريا أرجونا بمكياج عيون خفيف وتسريحة كلاسيكية مموجة

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أطلّت النجمة أدريا أرجونا Adria Arjona على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025 بإطلالة جمالية تعكس فلسفة البساطة الراقية، حيث تألقت بفستان باللون الأخضر الباستيل الحريري، تميّز بقصّة ضيقة وخصر محدد أبرز رشاقتها بانسيابية، ليمنحها إطلالة حالمة وفاخرة في آن. وقد اختارت مكياجاً خفيفاً تناغم مع إشراقة بشرتها الطبيعية، ارتكز على بشرة موحّدة بخفة وإشراقة ناعمة، مع لمسات خفيفة من الهايلايتر عند عظمتي الخدين لتعزيز التوهج. أما العيون، فتم تظليلها بظلال ترابية خافتة على كامل الجفون العلوية، الى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. وزينت شفاها بأحمر شفاه نيود وردي غير لامع، عكس رقي إطلالتها.

واختارت تسريحة شعر ناعمة مع تموجات ناخفيفة عمة تنساب بحرّية على كتفيها، مع فرق وسطي كلاسيكي يبرز توازن ملامحها ويكمل إطلالتها.

كارلا بروني بمكياج بشرة متوهجة وتسريحة مموجة خفيفة مع الغرة الستارة

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تألّقت النجمة كارلا بروني Carla Bruni على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025 بإطلالة جمالية تحاكي أسلوبها الفرنسي الكلاسيكي الذي يجمع بين البساطة والرقي، حيث أطلت بفستان راقٍ بلون أزرق زمردي، بقماش دانتيل فاخر وياقة عالية تضفي بعداً ملكياً ناعماً، واختارت كارلا مكياجاً ناعماً بتقنية اللامكياج، حيث بدت بشرتها طبيعية ومشرقة، مع لمسة خفيفة من الأساس الموحِّد، وتوهّج ناعم بفضل الهايلايتر المطبّق على عظمتي الخدين وجسر الأنف، والبلاش الوردي. أما الشفاه، فاختارت لها تدرّجاً وردياً ناعماً يعزّز نعومة ملامحها من دون أن يطغى على سحرها الطبيعي.

من ناحية الشعر، حافظت بروني على أسلوبها الأيقوني، فاعتمدت تسريحة الشعر المنسدل بتموجات خفيفة وغرة ستائرية تلامس الحاجبين، ما أضفى على إطلالتها لمسة رومانسية تتناغم تماماً مع أسلوب فستانها الراقي.

داكوتا جونسون بمكياج وردي مشرق وتسريحة منسدلة

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خطفت النجمة داكوتا جونسون Dakota jhonson، الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025، حيث اختارت إطلالة جمالية ناعمة تنسجم بانسيابية مع أجواء الريفييرا الفرنسية. بدت داكوتا مشرقة بفستان زهري طويل من دون أكمام، ونسقّت معه مكياجاً ناعماً ومضيئاً يعكس وهج بشرتها الطبيعي. أما العيون، فكانت نقطة الارتكاز في الإطلالة، حيث اختارت ظلالاً وردية لامعة تعكس روح الأنوثة، مع لمسة من الكحل الأسود الناعم الذي حدد العينين من دون أن يثقل النظرة. واكتملت الإطلالة بلمسات هايلايتر مشرقة عند عظمتي الخد، وأحمر شفاه وردي طبيعي يعكس انتعاش الصيف. واختارت تسريحة شعر منسدلة ناعمة بطابع انسيابي ولامع، ترافقت مع غرة مستقيمة طويلة تضفي لمسة شبابية تبرز ملامح وجهها بدقة وأناقة.

إلفنيش هديرا بأحمر شفاه بارز وتسريحة شعر مالسة

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بإطلالة جمالية لافتة جمعت بين البساطة والجرأة، تألّقت النجمة إلفنيش هديرا Ilfenesh Hadera، على السجادة الحمراء خلال اليوم السابع من مهرجان كان السينمائي 2025، بفستان طويل بلا أكمام، تزيّنه نقشة "البولكا دوت" البيضاء على خلفية سوداء، واختارت إلفنيش مكياجاً جذاباً يرتكز على بشرة موحّدة بلمسة مخملية خفيفة، مع لمسات من الكونتور الناعم لتحديد ملامح الوجه. أما العيون فجاءت مظللة بتدرجات الظلال الوردي، ومحددة بخط رفيع من الأيلاينر، مع لمسة براقة خفيفة على الجفن المتحرّك، ورموش كثيفة عزّزت سحر النظرة دون مبالغة. وركّزت على إبراز شفتيها بشكل واضح من خلال اختيار أحمر شفاه كلاسيكي باللون الأحمر القاني، ما منح إطلالتها لمسة من الفخامة والجرأة في آن.

وأنهت إطلالتها بتسريحة الشعر المالس والمنسدل بأسلوب طبيعي مع فرق وسطي، ما أضفى توازناً مثالياً مع مكياجها القوي وفستانها الأنيق.