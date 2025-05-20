الامارات | فلاورد تُحدث ثورة في تجربة الإهداء بإطلاق أول ماكينة ورود روبوتية في المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة جديدة تؤكد مكانتها كشركة رائدة في عالم الإهداء، أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة عن إطلاق أول ماكينة ورود روبوتية من نوعها على مستوى المنطقة، والمصممة حصرياً لها.

الماكينات أصبحت متوفرة الآن في السعودية، الإمارات، قطر، والكويت، وتُقدم تجربة ذكية وسريعة تمزج بين الابتكار وسهولة الوصول.

وبعد سنوات من تقديم خدماتها عبر الإنترنت، تأتي هذه الخطوة لتقدم مفهوماً جديداً للإهداء الفوري، مدعوماً بالتقنيات الحديثة. فقد تم تصميم هذه الماكينات لتكون امتداداً لهوية فلاورد القائمة على الابتكار وسهولة الاستخدام، وتتميز الماكينات بـ:

• ذراع روبوتية ذكية تقوم بتسليم الطلب فوراً

• إمكانية طباعة بطاقة الإهداء مباشرة عند الشراء

• نظام رش أوتوماتيكي للماء يحافظ على نضارة الورود حتى الاستلام

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن شركة تكنولوجيا أولاً، ولذلك نؤمن بأن التواجد على الأرض لا يجب أن يكون تقليدياً. أردنا أن نخلق تجربة غير رقمية لكنها لا تقل ذكاءً وسلاسة عن منصتنا الإلكترونية، وهذه الماكينات تمثل ذلك تماماً.""

وتتيح هذه الماكينات للعملاء شراء باقات الورود المختارة بعناية خلال دقائق، دون انتظار أو تعامل بشري.

وتهدف فلاورد إلى تعميم هذه التجربة الفريدة في جميع دول تواجدها بحلول الربع الرابع من عام 2025، لتجعل من الإهداء اللحظي خياراً متاحاً للجميع في أي وقت ومكان..

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.