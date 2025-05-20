الامارات | "إيثان آلن" تضمن راحة البال لمحبّي الحيوانات الأليفة، بفضل الأقمشة الصديقة لها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "إيثان آلن"، العلامة التجارية الأميركية الرائدة في عالم المفروشات وقطع الأثاث المنزلية الكلاسيكية والمعاصرة، أعلنت عن خبرٍ سار يهمّ محبّي الحيوانات الأليفة، وهو إطلاقها تشكيلةً مختارة من الأقمشة الصديقة لها، والتي تجمع بين الأداء العمليّ والأناقة والتصاميم المناسبة للأسر التي تحب اقتناء الحيوانات الأليفة.

صُمّمت هذه الأقمشة بطريقةٍ مبتكرة تجعلها قادرةً على مواجهة التحديات والأضرار التي يمكن للحيوانات الأليفة أن تتسبّب بها داخل المنزل، حيث جرت معالجتها بمادة "سكوتشغارد" الكفيلة بتعزيز متانة الأقمشة وزيادة قدرتها على مقاومة البقع المختلفة التي تبدو مستعصية. تتيح هذه التشكيلة لمحبّي الحيوانات الأليفة الاستمتاع بقطع الأثاث الحديثة التصميم والجميلة الشكل والأنيقة الحضور، من دون القلق من عناء تنظيفها من آثار الأقدام الموحلة لحيواناتهم، أو فروها المنتشر هنا وهناك.

تعمل مادة "سكوتشغارد" على تزويد أقمشة تشكيلة "إيثان آلن" الصديقة للحيوانات الأليفة بما يشبه الحاجز الصلب أمام انسكابات السوائل أو الآثار التي تخلّفها الحيوانات الأليفة عليها. بات تنظيف المفروشات أسرع وأكثر سهولةً، سواءٌ من سقوط كوب ماءٍ عليها، أو من حادثٍ مفاجئ تتسبّب به الحيوانات الأليفة، إذ تساعد هذه المادة في منع التبقعات الدائمة، وتضمن الحفاظ على المظهر المتألق لهذه المفروشات لفترةٍ أطول.

كما جرت حياكة هذه الأقمشة بدقةٍ وعنايةٍ خاصتين لجعلها قادرةً على تحمّل ما تتعرّض له خلال الاستخدام اليومي لها، بما في ذلك الخدوش والأضرار التي تتسبّب بها مخالب الحيوانات الأليفة، حيث صُمّمت هذه المواد المتينة لتمنحا القدرة على تحمّل كل هذه الضغوط والتحديات، مع حفاظها في الوقت ذاته على الشكل الأنيق والجذّاب.

ليس هذا فحسب، بل إنّ هذه الأقمشة الصديقة للحيوانات الأليفة مصمّمة أيضاً للتعامل مع فرو هذه المخلوقات المحبّبة، إذ يصعب أن يلتصق بها، بفضل المادة المعالجة، ويكفي تنظيف المفروشات بالمكنسة الكهربائية أو مجرّد مسحها بقطعة قماش، لتجديد مظهرها.

بفضل حضورها المميزّ كعلامةٍ تجارية رائدة في مجال التصميم، تضمن "إيثان آلن" أن يكون الأداء العمليّ توأم الأناقة الدائمة. تتوفّر تشكيلة الأقمشة الصديقة للحيوانات الأليفة من "إيثان آلن" بمجموعةٍ واسعة من الألوان والأشكال والأنماط، ما يضمن سهولة الاستمتاع بخيارات تنجيد تناسب أيّ غرفة.

من خلال هذه المجموعة المبتكرة من الأقمشة الصديقة للحيوانات الأليفة، تتيح "إيثان آلن" لمحبّي الحيوانات الأليفة تصميم منزل أحلامهم بكل سهولة وبالطريقة المناسبة لهم. زوروا متجر "إيثان آلن" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو موقعها الإلكتروني لتكتشفوا المزيد.