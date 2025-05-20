10 طرق للعناية بالطفل حديث الولادة.. «مش كل العياط جوع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد فترة ما بعد الولادة من أكثر الفترات حساسية في حياة كل أم، إذ يكون الاهتمام منصبا بالكامل على المولود الجديد، ومع فرحة قدوم الطفل، تظهر الحيرة والتساؤلات حول كيفية العناية به بالشكل الصحيح، خصوصا إذا كانت الأم تمر بهذه التجربة للمرة الأولى، فالعناية بالرضيع لا تقتصر فقط على الرضاعة وتغيير الحفاض، بل تشمل كل تفاصيل حياته اليومية، بدءًا من طريقة حمله وحتى تهدئته عند البكاء، وفي هذا السياق، قدم الدكتور سامي عبد الرحمن، استشاري النساء والتوليد، 10 نصائح مهمة لكل أم حديثة الولادة، تُساعدها في رعاية مولودها بأمان وثقة.

الرضاعة الطبيعية أول 6 أشهر

وقال الدكتور سامي عبد الرحمن، إن الرضاعة الطبيعية الغذاء الأمثل للطفل خلال أول 6 أشهر من حياته، إذ تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها لنموه السليم، بالإضافة إلى تعزيز مناعته ضد الأمراض، مؤكدا أن حليب الأم يحتوي على أجسام مضادة تحمي الطفل من العدوى، ولا يُنصح بإدخال أي طعام أو شراب آخر خلال هذه الفترة.

الحفاظ على نظافة الحبل السري

ومن أبرز النقاط التي شدد عليها الدكتور سامي، ضرورة الحفاظ على منطقة الحبل السري نظيفة وجافة، وعدم تغطيتها بالحفاض، كما نصح باستخدام الكحول الطبي بعد كل تغيير حفاض حتى يسقط الحبل السري بشكل طبيعي دون عدوى.

حمام الطفل

وأوضح أن الاستحمام يجب أن يكون بماء دافئ وصابون مخصص للأطفال من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا خلال الأسابيع الأولى، مع تجنب الإفراط في تنظيف بشرة الطفل حتى لا تجفن ويجب التأكد من تدفئة الغرفة وتجهيز كل الأدوات مسبقا لتفادي تعرض الطفل للبرد.

التعامل مع بكاء الطفل

بكاء الرضيع لا يعني دائما الجوع، وقد يكون بسبب المغص أو البلل أو حتى الرغبة في الحنان، وينصح سامي بأن تتعرف الأم تدريجيا على نوعية بكاء طفلها، ولا تلجأ مباشرة إلى الرضاعة في كل مرة يبكي فيها.

حمل الطفل بطريقة صحيحة

وأكد استشاري النساء والتوليد، أهمية دعم رأس ورقبة الطفل أثناء الحمل لأن عضلاته تكون ضعيفة جدًا، كما نصح بعدم هز الطفل بعنف لتجنب أية مضاعفات خطيرة في الدماغ أو الأوعية الدموية.

متابعة التطعيمات

من الضروري متابعة جدول التطعيمات بدقة وعدم تأجيلها، فهذه الجرعات ضرورية لحماية الطفل من أمراض خطيرة، ويجب الالتزام بالمواعيد التي تحددها وزارة الصحة.

نوم الطفل

وقال إن النوم العنصر الأساسي لنمو الطفل السليم، وينبغي أن ينام الطفل على ظهره في سرير منفصل وآمن، دون وسائد أو ألعاب قد تؤدي للاختناق، مع الالتزام بدرجات حرارة معتدلة في الغرفة.

العناية ببشرة الطفل

ونصح سامي، باستخدام منتجات مخصصة لبشرة الأطفال، وتجنب الكريمات غير الموثوقة، كما شدد على أهمية تغيير الحفاض بانتظام واستخدام كريمات الحماية من التسلخات.

الانتباه إلى علامات الخطر

على الأم ملاحظة أي أعراض غير طبيعية مثل ارتفاع درجة الحرارة، القيء المتكرر، الخمول، أو صعوبة في التنفس، وفي حال ملاحظة أي من هذه العلامات، يجب التوجه للطبيب فورا.

راحة الأم لا تقل أهمية

واختتم نصائحه بالتأكيد على أن صحة الأم النفسية والبدنية تنعكس بشكل مباشر على المولود، لذلك يجب على الأم أن تأخذ قسطا من الراحة، وتطلب المساعدة عند الحاجة، ولا تضغط على نفسها لتكون «مثالية» من أول يوم.