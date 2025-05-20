الامارات | 7 زيوت لتعزيز صحة الشعر في فصل الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتاج الشعر، خلال فصل الصيف، إلى عناية خاصة للتعامل مع الحرارة العالية والتعرّض المستمر لأشعة الشمس.

وتُعد الزيوت الطبيعية خيارًا فعّالًا لتغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر بطريقة صحية ومنعشة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك 7 زيوت مناسبة للشعر خلال فصل الصيف، تتمثل في:

زيت جوز الهند

يُعرف زيت جوز الهند بخفة قوامه وقدرته على التغلغل في فروة الرأس؛ ما يساعد على تقوية الشعر من الجذور وتغذيته بعمق.

زيت الأملا

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويُساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين وتقوية بصيلات الشعر.

زيت الأرغان

مصدر ممتاز لفيتامين E، يساعد على تهدئة الشعر المتجعد، ويمنح الحماية من أضرار أشعة الشمس.

زيت الياسمين

يُضفي لمعانًا طبيعيًا على الشعر ، ويُهدئ فروة الرأس، ويُعزز نمو الشعر برائحة منعشة تناسب أجواء الصيف.

زيت الخروع

يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يُحفز نمو الشعر ويُقلل من تكسره؛ ما يجعله مثاليًا للشعر الخفيف أو المتساقط.



زيت إكليل الجبل (الروزماري)

يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويُحفز البصيلات؛ ما يُساعد على الحد من تساقط الشعر.

زيت السمسم

يعمل كمبرد طبيعي، ويُحافظ على رطوبة الشعر ويُغذيه بفضل غناه بالعناصر الغذائية، خاصة خلال الأيام الحارة.