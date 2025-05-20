عاجل: صور.. الفنانة نهى صالح تحتفل بزفافها على رجل أعمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة نهى صالح بزفافها على أحد رجال الأعمال، اليوم، في أجواء عائلية بعيدا عن أعين وسائل الإعلام.

وارتدت نهى فستانا بتوقيع مصممة الأزياء منى جودة، حيث اختارت أن تكون إطلالتها أميرية، بعد مشاورات بينها وبين الأخيرة. نهى صالح تقضي شهر العسل في سويسرامن المقرر أن تطير نهى صالح رفقة عريسها إلى سويسرا، فجر الثلاثاء، لقضاء شهر العسل، حيث اختارت هذه البلد بسبب حبها لمناظرها الطبيعية الخلابة، ولما تتسم به من هدوء شديد. «شهادة معاملة أطفال» آخر أعمال نهى صالح في الدراما التليفزيونيةكانت آخر أعمال الفنانة نهى صالح مشاركتها في بطولة مسلسل «شهادة معاملة أطفال» أمام الفنان محمد هنيدي، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من نهى عابدين، صبري فواز، جيهان خليل، سما إبراهيم، محمود حافظ وعدد كبير من النجوم، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج وائل فرج، وتم عرضه على قنوات الشركة المتحدة.