الامارات | نيكول كيدمان: أستيقظ كثيراً في الليل للكتابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت النجمة الأسترالية، نيكول كيدمان، عن أسفها لانخفاض عدد الأفلام الناجحة التي تحمل توقيع مخرجات، مشيرة إلى أنها غالباً ما تستيقظ عند الثالثة فجراً للكتابة.

وقالت كيدمان، خلال تسلّمها جائزة «كيرينغ وومن إن موشن» في مهرجان «كان» السينمائي، أول من أمس، إنّ عدد الأفلام، التي أخرجتها نساء من بين الأعمال الأعلى ربحاً، لايزال «منخفضاً جداً»، رغم جهودها في دعم وتوجيه المشاريع التي تقودها نساء.

وتعهدت كيدمان عام 2017 بالعمل مع مخرجة مرة واحدة على الأقل كل 18 شهراً، مشيرة آنذاك إلى وجود «تفاوت كبير في الخيارات».

وأكدت الممثلة الحائزة جوائز أوسكار أنها عملت مع 27 مخرجة، منذ أن قطعت هذا العهد قبل ثماني سنوات.

ومن بين 22 فيلماً في المسابقة الرئيسة لمهرجان «كان» هذا العام، هناك سبعة أفلام فقط من إخراج نساء.