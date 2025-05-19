مهرجان كان السينمائي 2025: بصمة جمالية متألقة للنجمات والمدونات السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 07:19 مساءً - على مدى ستة أيام متتالية، لم تخل السجادة الحمراء من حضور النجمات والمدونات السعوديات اللافت في مهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ78، حيث خطفن الأنظار بحضورهن الباهر بأجمل التصاميم وصيحات المكياج وتسريحات الشعر التي كانت لها نكهة خاصة بين نجمات المهرجان.

وعلى هامش فعاليات المهرجان وعروض الأفلام الأولى، تألقت نجمات ومدونات السعودية بأساليب مكياج كلاسيكية منها وناعمة لكن الطابع الراقي سيطر بامتياز على مكياجهن الذي تراوح بين الزهري الناعم والسموكي والترابي مع تسريحات شعر غلبت عليها تسريحتي الكعكة والشعر المفرود.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسجل سجادة مهرجان كان السينمائي حضور لافت للنجمات والمدونات السعوديات ضمن فعالياتها، فقد سبق وتألقن بأجمل الصيحات الجمالية كما في الأعوام السابقة، إلا أن هذا العام شكّل حضورهن إضافة مميزة للمهرجان.

من "الخليج 365"، نرصد أجمل الصيحات الجمالية التي تألقت بها النجمات والمدونات السعوديات في مهرجان كان السينمائي بدورته ال78 على مدى ستة أيام.

إلهام علي بمكياج سموكي بارز مع تسريحة الكعكة المرتفعة

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النجمة إلهام علي التي تم تكريمها في احتفالية مؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي"المرأة في السينما" لهذا العام ، حيث تألقت بفستان أسود براق من توقيع أنطوان قارح، واعتمدت مع إطلالتها مكياج سموكي ميتاليكي بأسلوب جذاب وراقٍ، ارتكز على ظلال العيون السموكي التي غمرت كامل جفن العين المتحرك مما أضفى على عينيها اتساعاً وسحبة أنيقة خاصة مع الكحل الأسود في قلب العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش التي أعطت بريقاً لافتاً لعينيها، واختارت الفاونديشن الموحد والناعم الذي يليق بلون بشرتها الحنطية مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الغلوسي بلون النيود محدد بكونتور بني ناعم، ونسقت مع مكياجها تسريحة الكعكة العالية المصقولة مع خصل الغرة الجانبية الويفي المنسدلة على جانب الوجه، إطلالة إلهام علي بدت في غاية الجاذبية والرقي.

سارة طيبة بمكياج مشرق ناعم مع تسريحة الريترو

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وتألقت النجمة السعودية سارة طيبة في اليوم الثالث من مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78، حيث أطلت على السجادة الحمراء في احتفالية "المراة في السينما" بفستان أحمر اللون غريب التصميم مع قميص باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً ناعماً بلمسات مشرقة طبقت معه ظلال العيون الشفافة اللامعة مع تحديد رسمة العين بالكحل الأسود وطبقات الماسكرا الناعمة على الرموش وجاء مكياج البشرة خفيفاً وطبيعياً مصقولاً بالبلاش الزهري المشرق على تفاحة الخدين لتنهي مكياجها بأحمر الشفاه النيود البني، أما تسريحة شعرها زادت من جاذبية إطلالتها، حيث اختارت تسريحة الريترو المنسدلة على الظهر مع فرق نصفي أنيق للغرة.

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فاطمة البنوي بمكياج زهري ناعم مع تسريحة الكعكة

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النجمة فاطمة البنوي حضرت على السجادة الحمراء خلال احتفالية " المرأة في السينما"، حيث اختارت إطلالة زهرية ناعمة وتألقت بمكياج ناعم بنغمات زهرية مشرقة نابضة بالحيوية والحياة، اختارت فيها ظلال العيون الزهرية الخفيفة فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا الخفيفة على الرموش ومكياج البشرة الطبيعي الكريمي، جنباً إلى جنب مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الخوخي الغامق. واستطاعت إبراز مكياجها الناعم من خلال تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب الوجه.

لما العقيل بمكياج برونزي ساحر مع تسريحة الكعكة

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مدونة الموضة والجمال لما العقيل سحرت الأنظار في مهرجان كان السينمائي بإطلالتها الذهبية التي نسقت معها مكياجاً برونزياً جذاباً، حيث ارتكز على ظلال العيون البرونزية فوق جفن العين العلوي وأدمجتها مع الظلال الذهبية البراقة لتبرز جمال عينيها، وتم تحديد رسمة العين بالأيلاينر المسحوب إلى جانب طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومما زاد من جمالها وأنوثتها الفاونديشن البرونزي البارز الذي غطى كامل الوجه والرقبة والكتفين مع البلاش البرونزي المشرق على أعلى الخدين وأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور الكراميلي، كذلك اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة.

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أسيل عمران بمكياج بنفسجي باهت مع تسريحة الشعر المموج

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النجمة أسيل عمران تألقت في اليوم الخامس من مهرجان كان السينمائي 2025 على السجادة الحمراء، حيث اختارت إطلالة بيضاء ناعمة نسقت معها مكياجاً بنفسجياً باهتاً ارتكز على ظلال العيون البنفسجية الخافتة فوق جفن العين العلوي مع لمسات من الظلال الفضية البراقة على الجفن المتحرك للعين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما جاء مكياج البشرة المخملي مناسباً على لون بشرتها السمراء جنباً إلى جنب مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بالغلوس النيود الطبيعي، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدلة على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة الناعمة، فبدت بكامل جمالها الذي يضج أنوثة ونعومة.