الامارات | القرية العالمية تحطم الرقم القياسي بـ10.5 ملايين «سعادة»: انتظروا موسماً مقبلاً أكثر تشويقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت القرية العالمية، التي تعد من أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، موسمها الـ29 الذي حققت خلاله إنجازاً فريداً ورقماً قياسياً جديداً باستقبالها 10.5 ملايين زائر طوال الموسم الذي كان زاخراً بالعديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية الاستثنائية.

واستناداً إلى سلسلة طويلة من النجاحات طوال المواسم السابقة للقرية العالمية، حطم الموسم الـ29 الرقم القياسي الذي بلغ 10 ملايين زائر خلال العام الماضي؛ لتواصل القرية العالمية ترسيخ مكانتها باعتبارها الوجهة العائلية الأكثر شهرةً وتفضيلاً على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة للترفيه، فرناندو إروا، إن استقبالنا أكثر من 10.5 ملايين زائر هذا الموسم يعكس مكانة القرية العالمية الرائدة بين أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية المتكاملة على المستويين المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أنه على الرغم من المستوى الكبير الذي بلغته القرية العالمية خلال السنوات الماضية ووصولاً إلى هذا الموسم، فإن ما يميّزها فعلياً هو روح الترابط الثقافي والاجتماعي الذي تتمتع به، إذ تقدم تجارب عائلية استثنائية تُمكنها من جمع الزوار من أنحاء العالم كافة لتتيح لهم تجارب تسوّق ومطاعم ووسائل ترفيه فريدة من نوعها.

وقدّمت القرية العالمية موسمها الأكثر تميّزاً وتنوّعاً من حيث العروض الترفيهية حتى الآن، إذ زخرت بروزنامةٍ هي الأضخم من الحفلات الموسيقية والعروض الثقافية والترفيهية والمتجوّلة في كل ركنٍ من أركانها، ليحظى فيها الضيوف بتجارب غامرة أسرت قلوب الجميع وشجّعتهم على زيارة الوجهة مراتٍ عديدة.

واحتضنت القرية العالمية خلال هذا الموسم 30 جناحاً مثّلت أكثر من 90 ثقافة حول العالم، إذ عرضت هذه الأجنحة مجموعةً كبيرةً من الحرف اليدوية والفنون التقليدية والنكهات والأطباق المستوحاة من الثقافات المحلية، فيما قدّم أكثر من 400 فنان ما يزيد على 40000 من العروض الترفيهية المبهرة، كما حظي زوار الوجهة بفرصة استكشاف وتجربة أكثر من 200 من الوجهات والجولات الترفيهية والألعاب الشائقة، إلى جانب أكثر من 3500 من المتاجر ومنافذ التسوق، وما يزيد على 250 من خيارات المطاعم وأكشاك المأكولات التي قدمت تشكيلةً واسعةً من الأطباق والنكهات المميزة من جميع أنحاء العالم.

وتزامناً مع استعداداتها لموسمها الـ30 المرتقب، تواصل القرية العالمية التزامها بالارتقاء بتجارب الضيوف وتوفير مزيدٍ من التجارب الترفيهية المبتكرة للملايين من الزائرين من جميع أنحاء العالم، وبينما أُسدل الستار إيذاناً باختتام الموسم الـ29، فإن ما تحقق خلاله من أرقام قياسية يمهّد الطريق نحو موسمٍ أكثر تشويقاً وتفرداً.