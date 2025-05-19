ينقله البعوض.. فيروس غامض يثير الذعر في بريطانيا

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق تعيشها بريطانيا بعد الكشف عن انتشار فيروس قاتل يُعرف باسم «أوسوتو»، بين الطيور البرية في المملكة، لا سيما طيور الشحرور، علما بأن الفيروس بدأ ظهوره في بريطانيا لأول مرة عام 2020، عقب موجة حر شديدة، ومنذ ذلك الحين انتشر في مناطق عدة جنوب البلاد، مثل دورست وكامبريدجشاير.

ووفقًا لما ذكرته «BBC»، فإن هذا الفيروس الذي ينقله البعوض، تسبب في انخفاض ملحوظ في أعداد طيور الشحرور بنسبة وصلت إلى 40% في بعض المناطق، ما يهدد التوازن البيئي ويثير مخاوف المختصين.

وتشير البيانات إلى أن فيروس «أوسوتو»، كان قد اكتُشف لأول مرة في جنوب إفريقيا منذ أكثر من نصف قرن، إلا أن ظهوره في أوروبا يُعد تطورا مقلقا، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة أعداد البعوض، إذ حذرت وكالة صحة الحيوان والنبات البريطانية (APHA)، من احتمالية تفاقم الأزمة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحد من انتشاره.

ما فيروس أوسوتو؟

بحسب منظمة الصحة العالمية، ينتمي فيروس أوسوتو إلى عائلة «Flaviviridae»، وهي نفس العائلة التي تضم فيروسات، مثل زيكا، غرب النيل، والحمى الصفراء، واكتشف لأول مرة عام 1959 في جنوب إفريقيا، بالقرب من نهر يُدعى «أوسوتو».

طرق انتقال «أوسوتو»

ينتقل فيروس أوسوتو، عبر لسعات البعوض، خاصة بعوضة «Culex».

يصيب الطيور بشكل رئيسي، والبشر والخيول في بعض الحالات النادرة.

البشر لا يُعدون مصدرًا لنقل الفيروس «لا يوجد عدوى من إنسان لإنسان».

أعراض الإصابة بفيروس أوسوتو

- عند الطيور:

خمول، فقدان التوازن.

نوبات تشنج.

نفوق مفاجئ بدون أعراض واضحة.

- عند البشر (نادر جدًا):

في الغالب: بدون أعراض.

في بعض الحالات: حمى، صداع، تعب.

حالات نادرة: مشكلات عصبية، التهاب الدماغ أو التهاب السحايا.

العوامل المساعدة على انتشاره:

تغير المناخ: فصول صيف أكثر حرارة ورطوبة تؤدي إلى زيادة أعداد البعوض.

هجرة الطيور: الطيور المصابة تنقل الفيروس من منطقة لأخرى.

علاج فيروس أوسوتو

لا يوجد علاج أو لقاح مخصص حتى الآن، وفي حالة الإصابة بالفيروس، يكون علاج الأعراض فقط «رعاية طبية داعمة».

طرق الوقاية من الفيروس