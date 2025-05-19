النجمات في مهرجان كان 2025 بيومه السادس: صيحات جمالية بطابع رومانسي ناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 مايو 2025 01:35 مساءً - في مساء اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي، حيث تتلألأ أضواء الريفييرا الفرنسية فوق السجادة الحمراء، برزت النجمات بأبهى حُلَلِهِنَّ في مشهد أشبه بلوحة فنية تنبض بالأنوثة والسحر. بين نسيم البحر المتوسط ووهج العدسات، حضرت الإطلالات الرومانسية بكل ما تحمله الكلمة من رقة، وشغف، وتفاصيل حالمة لا يمكن تجاهلها. فكل خطوة على ذلك البساط الأحمر لم تكن مجرد لحظة عابرة، بل لحظة تحولت فيها كل نجمة إلى بطلة من رواية فرنسية كلاسيكية، تنبع من حضورها لمسة شاعرية آسرة، تنعكس في كل خصلة شعر متموجة، وكل سحبة آيلاينر ناعمة، وكل لون وردي يلامس الوجنتين كأنها قبلة ضوء خافت في لحظة غروب.

اللافت في اليوم السادس أن المزاج العام للمكياج وتسريحات الشعر ابتعد عن الصخب والمبالغة، واقترب من النعومة. لم يكن المكياج درامياً أو متمرداً، بل جاء محملاً برومانسية. رأينا العيون محددة بألوان ترابية دافئة، مشبعة بطبقات خفيفة من الظلال الزهرية، فيما الشفاه اختارت دروباً وردية ونيود تتدرج من الشفافية إلى العذوبة. أما البشرة؛ فبقيت نضرة ومضيئة، بأسلوب يكشف براعة خبراء التجميل في استخدام الهايلايتر بذكاء وحنكة دون إفراط.

أما تسريحات اليوم السادس من سجادة مهرجان كان الحمراء حملت الطابع الناعم. شاهدنا الشعر المنسدل المتموج، وكأن النجمات خرجن لتوهن من قصة حب على شاطئ الريفييرا. رأينا كذلك الكعكات المنخفضة الناعمة، المزينة بخصلة أمامية منسدلة تعانق الوجه وتمنحه رقة تشبه تفاصيل اللوحات الزيتية القديمة. حتى اللمسات الحديثة مثل ذيل الحصان المنخفض والمسرح بدقة، جاء بتناغم تام مع الأزياء الحالمة، ليعكس الذوق الرفيع والبساطة الفاخرة التي ميزت هذا اليوم عن سابقيه.

في اليوم السادس من مهرجان كان، تألقت زوي دويتش Zoey Deutch بإطلالة رومانسية آسرة عنوانها البساطة الراقية. جاءت بتسريحة كاريه ناعمة والغرة الجانبية التي منحتها لمسة كلاسيكية حالمة. مكياجها كان خفيفا بظلال دخانية ناعمة ورموش طبيعية، مع شفاه نيود لامعة تعكس دفء الأنوثة دون مبالغة.

ماري ليست: لمسة كلاسيكية مستوحاة من الخمسينيات

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اختارت ماري ليست Mary Leest إطلالة مستوحاة من أناقة الخمسينيات، مع كعكة منخفضة مصقولة وغرة جانبية تنسدل بنعومة على الجبين. مكياجها جاء مبتكرا بلمسة عصرية، حيث زينت عينيها بآيلاينر أبيض بارز وماسكرا كثيفة تبرز جمال الرموش. ظلال العيون كانت خفيفة وشفاهها تزينت بلون نيود أنيق يعكس بساطة مترفة. شارلوت لوبون: تسريحة الكعكة العالية المرفوعة برقة Embed from Getty Images شارلوت لوبون Charlotte Le Bon ظهرت بإطلالة رومانسية أنيقة، مع تسريحة شعر مشدودة للخلف تبرز ملامح وجهها وانتهى بكعكة مرتفعة تعكس الكلاسيكية العصرية. مكياجها اختار لوحة ناعمة من الظلال الوردية التي أضافت دفئاً لعينيها، مع ماسكرا كثيفة أبرزت الرموش بنعومة لافتة. أما الشفاه؛ فتلألأت بلون وردي رقيق أضفى لمسة من الرقة والأنوثة الهادئة.

سلمى حايك: تسريحة شينيون عالية مع مكياج ترابي

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اختارت سلمى حايك Salma Hayek تسريحة شينيون مرفوعة بأسلوب أنيق، تتدلى منها خصلتان أماميتان تمنحان الوجه طابعاً أنثوياً رقيقاً. مكياجها الترابي جاء هادئاً ومتوازناً، مع آيلاينر أسود يحدد العينين من دون صخب وظلال ناعمة بألوان الأرض. الشفاه اكتملت بلون نيود بيج راقٍ، يعكس نضج جمالها الطبيعي بإحساس دافئ ورومانسي.

كيم دامر: بتسريحة الشعر المبلل

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تألقت كيم دامر Kim Dammer بمكياج ناعم وردي ينبض بالرومانسية، مع آيلاينر أسود رفيع يحدد العيون بأناقة من دون أن يطغى على الرقة. شفاهها اختير لها لون وردي ناعم يعكس حيوية هادئة وأنوثة طبيعية. أما تسريحة الشعر، فجاءت كأنها مبللة من الأمام، تتدفق بخصلات منسدلة وتموجات رقيقة تضفي لمسة عصرية ومنعشة على الإطلالة.

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ديان كروغر: رقي وردي بإحساس كلاسيكي

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اعتمدت ديان كروغر Diane Kruger تسريحة شعر أنيقة وهادئة، حيث لمَّت شعرها إلى الخلف مع فرق جانبي واضح وكعكة خلفية تضيف لمسة كلاسيكية راقية. مكياجها كان وردياً ناعماً يعكس الإحساس بالرقي والرومانسية دون تكلف. أما شفاهها؛ فتألقت بأحمر شفاه بلون وردي لامع يمنح الإطلالة حياة وإشراقاً خفيفاً يليق بأجواء كان الحالمة.

روزي هنتنغتون: جاذبية ذهبية بعيون سموكي وشفاه نحاسية

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روزي هنتنغتون Rosie Huntington خطفت الأنظار بإطلالة ذهبية راقية، حيث انسدل شعرها الناعم بلونه الدافئ على كتف واحدة بفرق جانبي أنيق يبرز ملامحها الجذابة. عيونها جاءت عميقة ومعبرة بفضل الظلال الدخانية التي أضفت عليها غموضاً ساحراً. أما الشفاه؛ فتميزت بلون نحاسي دافئ يكمل التوازن بين القوة والرومانسية في إطلالتها.