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الامارات | قلب دبي النابض بالخضرة والجمال

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | قلب دبي النابض بالخضرة والجمال 1/2
  • الامارات | قلب دبي النابض بالخضرة والجمال 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قلب دبي النابض بالخضرة والجمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب دبي النابض، ومَعْلمها الشامخ، ونخيلها وأشجارها المتنوعة التي ترمي ظلها الوارف وخضرتها الزاهية على المكان، والمساحة المزروعة بالجمال من الأرض حتى السحب، حيث برج خليفة، وأكبر مركز تسوق في العالم، ودار الأوبرا، والكثير من الوجهات التي يقصدها الملايين، ويسعون لالتقاط صورة تظهر في خلفيتها تلك المعالم الأيقونية.. صورة تعلن للجميع أن الزائر هنا.. هنا في دبي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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