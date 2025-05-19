الامارات | قلب دبي النابض بالخضرة والجمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب دبي النابض، ومَعْلمها الشامخ، ونخيلها وأشجارها المتنوعة التي ترمي ظلها الوارف وخضرتها الزاهية على المكان، والمساحة المزروعة بالجمال من الأرض حتى السحب، حيث برج خليفة، وأكبر مركز تسوق في العالم، ودار الأوبرا، والكثير من الوجهات التي يقصدها الملايين، ويسعون لالتقاط صورة تظهر في خلفيتها تلك المعالم الأيقونية.. صورة تعلن للجميع أن الزائر هنا.. هنا في دبي.