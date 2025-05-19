الامارات | «تيك توك» يساعدكم على النوم.. بخاصية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت شركة «تيك توك» خاصية جديدة إلى التطبيق، تقدم مجموعة تدريبات للتأمل والاسترخاء، وبدأت الشركة اختبار تدريبات التأمل مع عدد من المراهقين، في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن تتيح الخاصية لجميع مستخدمي التطبيق الآن.

وتستهدف الخاصية مساعدة المستخدمين في تحسين جودة نومهم، وتشجيعهم على غلق التطبيق أثناء تصفحه في أوقات متأخرة من الليل والخلود إلى النوم، وبالنسبة للمستخدمين الأقل من 18 عاماً ستعمل هذه الخاصية بشكل افتراضي، وإذا كان المستخدم المرافق يستخدم التطبيق بعد 10 مساء، فسيتم وقف ظهور فيديوهات جديدة، مع عرض تدريب للتأمل يشجعه على الاسترخاء، وتعرض خصائص التأمل شاشة مريحة للأعصاب مع موسيقى خفيفة وتدريبات للتنفس المنتظم.

وإذا اختار المستخدم المراهق تجاهل الرسالة ومواصلة استخدام التطبيق، فستظهر له رسالة أخرى بملء الشاشة تنبهه إلى ضرورة الخلود للنوم.