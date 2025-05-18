مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه السادس: مكياج وتسريحات تجسد بريق هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 11:54 مساءً - شهد اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي Cannes Film Festival 2025 بدورته الـ 78 العرض الأول لفيلم " The Phoenician Scheme" للمخرج العالمي Wes Anderson، وقد شهدت السجادة الحمراء مرور نجمات كثيرات عربيات وعالميات بأجمل الإطلالات من أهم مصممي العالم، وبصيحات جمالية غلب عليها الطابع البسيط والناعم.

وكان حضور النجمة العالمية إيفا لونغوريا Eva Longoria الأبرز بين نجمات العالم، وقد رسمت صيحات النجمات الجمالية أجمل خطوط المكياج الناعمة والبسيطة التي تنوعت بألوان ظلال العيون الزهرية بمختلف تدرجات ألوانها، إلى جانب المكياج الطبيعي بألوان خافتة وباهتة أبرزت جمال وملامح نجمات مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه السادس.

أما تسريحات شعر النجمات فجاءت متنوعة، ناعمة وأنيقة أيضاً، من تسريحة الكعكة التي سيطرت على أغلب تسريحات شعر النجمات، إلى جانب تسريحات الشعر المنسدل الذي تراوح بين الويفي والشعر المالس المنسدل على الأكتاف.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك أجمل صيحات جمالية اعتمدتها النجمات على السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ78.

إيفا لونغوريا بمكياج سموكي زهري مع تسريحة الشعر المالس

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تألقت النجمة العالمية إيفا لونغوريا في اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي 2025 بإطلالة زهرية راقية مكشوفة الكتفين، نسقت معها مكياجاً سموكي زهرياً ناعماً، ارتكز على ظلال العيون السموكي فوق جفن العين العلوي، مع القليل من الظلال الزهرية عند الجفن الداخلي للعين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

جوليان مور بمكياج خفيف مع تسريحة ذيل الحصان

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من جهتها، لفتت النجمة جوليان مور Julianne Moore الأنظار بنعومة إطلالتها باللون الأسود على سجادة مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه السادس، وأكملت جمال إطلالتها بمكياج خفيف باهت اعتمد على الألوان الزهرية الخفيفة فوق جفن العين المتحرك، مع القليل من طبقات الماسكرا على الرموش، وأبقت مكياج بشرتها طبيعياً إلى جانب أحمر الشفاه الزهري الباهت، وجاءت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بالشعر المالس والفرق الوسطي للغرة لتكمل نعومة إطلالتها.

هالي بيري بمكياج برونزي خفيف وتسريحة الشعر الطبيعي

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بدورها، لم تختلف إطلالة النجمة العالمية هالي بيري Halle Berry عن الأيام الخمسة الأولى من مهرجان كان السينمائي 2025، حيث تألقت بصيحة المكياج البرونزي الخفيف الذي ارتكز على القليل من ظلال العيون البرونزية فوق جفن العين العلوي، وطبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، وأحمر الشفاه البرونزي، كما اختارت تسريحة الشعر الطبيعي المنسدل بالغرة الجانبية.

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كارلا بروني بمكياج وردي ناعم مع تسريحة الشعر الويفي

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عارضة الأزياء العالمية كارلا بروني Carla Bruni أطلت على سجادة مهرجان كان السينمائي بيومه السادس بإطلالة ساحرة باللون الأحمر، نسقت معها مكياجاً وردياً ناعماً، طبقت فيه ظلال العيون الوردية الخفيفة فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وأحمر الشفاه الوردي الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

أرايا آي هارغات بمكياج زهري براق مع تسريحة الكعكة المضفرة

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النجمة العالمية أرايا آي هارغات Araya Hargate خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025، حيث تألقت في اليوم السادس بفستان زهري باهت طبقت معه مكياجاً زهرياً بلمسات براقة بارزة عند الجفن السفلي للعين، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش وأحمر الشفاه الوردي المات، كما اختارت تسريحة الكعكة العالية المصقولة والمضفرة التي أبرزت من خلالها جمال مكياجها الجذاب.

داليا مكي بمكياج سموكي مع تسريحة الشعر المالس

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الإعلامية داليا مكي، أطلت على سجادة مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه السادس بإطلالة ناعمة سوداء اللون، نسقت معها مكياجاً ساحراً، ارتكز على ظلال العيون السموكي فوق الجفن المتحرك للعين والكحل الأسود في قلب العين، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والغلوس الزهري، كما اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف بالفرق الوسطي للغرة، وقد زيّنتها بغطاء على الرأس.

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توني غارن بمكياج زهري خافت مع تسريحة الكعكة

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وتألقت النجمة توني غارن Toni Garrn على السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان كان السينمائي 2025 بصيحة المكياج الزهري بنغمات خافتة؛ جاءت بالقليل من ظلال العيون الزهرية فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا الخفيفة على الرموش والكحل الأسود المحدد لرسمة العين والغلوس الزهري الخافت، كما اعتمدت تسريحة الكعكة البسيطة بشعرها الأشقر.

ماغي بو غصن بمكياج خفيف مع تسريحة الشعر المالس

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النجمة ماغي بو غصن تألقت بفستان باللون الأزرق الملكي على سجادة مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه السادس، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً خفيفاً وطبيعياً، ارتكز على الألوان الترابية الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع القليل من الماسكرا على الرموش، وبدت بشرتها طبيعية إلى جانب أحمر الشفاه الترابي الناعم، كما اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الغرة الوسطية المصقولة خلف الأذن.