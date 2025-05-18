توقعات مولود برج "الحوت " من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الجدي الصديق يوم السبت تكثر الحركة في حياتك المهنية من المقابلات والمؤتمرات والمفاوضات والاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني فلا تخاف من اي شيء انت قوي وسباق تسبق الاخرين ينتقل القمر الى الدلو بين الاحد والثلاثاء يترافق مع وصول الشمس الى الجوزاء يوم 20 ايام فارغة من الحظوظ ايام طويلة من الايام الاقل حظا الكواكب في ابراج هوائية تسبب طاقة جارفة لذلك لا تفرض آرائك بالقوة وحافظ على هدوئك

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