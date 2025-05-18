القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الجدي الصديق يوم السبت تكثر الحركة في حياتك المهنية من المقابلات والمؤتمرات والمفاوضات والاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني فلا تخاف من اي شيء انت قوي وسباق تسبق الاخرين ينتقل القمر الى الدلو بين الاحد والثلاثاء يترافق مع وصول الشمس الى الجوزاء يوم 20 ايام فارغة من الحظوظ ايام طويلة من الايام الاقل حظا الكواكب في ابراج هوائية تسبب طاقة جارفة لذلك لا تفرض آرائك بالقوة وحافظ على هدوئك
عاطفياً: وجود كوكب الحب الزهرة في برج الحمل في البيت الثاني بيت الدعم والثقة بالنفس يجعلك تحاط بمحبة كبيرة وعطف ورعاية، اجواء مناسبة للانفتاح على مختلف الاراء باستطاعتك تلطيف الاجواء واظهار روح المحبة والتعاطف مع الشريك ، للعازب تحمل اليك تاثيرات كوكب الحب اوقاتا سعيدة ومشوقة تعيش علاقة عاطفية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قراراً مصيرياً يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحوت " من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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