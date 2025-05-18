توقعات مولود برج "الدلو " من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الجدي يوم السبت هو النقطة الاضعف ما يجعلك تمر في ظروف صعبة مربكة ضاغطة تحمل لك بعض العراقيل والتاخير حاول ان تنظم وترتب امورك حتى لا تقع في الاخطاء ينتقل القمر الى برجك بين الاحد والثلاثاء وتنتقل الشمس الى الجوزاء يوم 20 لتنضم الى المشتري من اقوى ايام الاسبوع واكثرها حظا تستعيد نشاطك وحماسك وتكون انطلاقة مهمة جدا جدا تنجح وتتفوق تدخل في فترة زمنية مهمة تساعدك بطريقة فعالة وحماسية

عاطفياً: حان الوقت لتصحيح الهفوات والعودة عن الخطأ ولاتخاذ خطوة مباركة نحو تحسين الوضع الحالي مدعوما من الزهرة من برج الحمل الصديق التي قد تقلب المعايير والمقاييس لصالحك وتجعلك تمارس سحرا كبيرا وتحتفل باوقات سعيدة تقربك من الشريك للعازب, كوكب الحب يساندك ويحميك ويحول حياتك الى اكثر تشويقا ويعدك بلقاء مثمر