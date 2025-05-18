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توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 10 أيار إلى الجمعة 16 أيار 2025

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توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 10 أيار إلى الجمعة 16 أيار 2025

القاهرة - الخليج 365

 توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 10  أيار إلى الجمعة 16 أيار 2025

 برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)
المهنة: قد تواجه بعض التحديات في العمل، لكنك قادر على التغلب عليها إذا تحليت بالصبر والتفكير المنطقي.

العاطفة: علاقاتك العاطفية تحتاج إلى بعض الاهتمام. حاول أن تكون أكثر تفهمًا لشريك حياتك.

الصحة: احرص على الراحة وتجنب الإجهاد الزائد.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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