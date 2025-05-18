توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 10 أيار إلى الجمعة 16 أيار 2025

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

المهنة: قد تواجه بعض التحديات في العمل، لكنك قادر على التغلب عليها إذا تحليت بالصبر والتفكير المنطقي.

العاطفة: علاقاتك العاطفية تحتاج إلى بعض الاهتمام. حاول أن تكون أكثر تفهمًا لشريك حياتك.

الصحة: احرص على الراحة وتجنب الإجهاد الزائد.