القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في برجك يوم السبت بداية اسبوع تقلب المعطيات لصالحك مع المثلثات الفلكية من اورانوس عطارد والشمس في اخر درجاتها ي الثور اجواء رائعة مميزة جدا ومتعاطفة معك تقدم لك انفراجات ومساعي جيدة طاقة قوية من افضل الايام القرار قرارك مفروض كل شيء مسهل ينتقل القمر الى الدلو بين الاحد والثلاثاء الى البيت الثاني بيت المال بيت المحاسبة والحسابات قبض دفع شراء بيع انطلاقة نحو استثمار جديد مشروع عمل جديد
عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في برج الحمل في عقر دارك المعاكس للاوضاع الشخصية قد تشعر بعدم الرضى وتعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات ما يجعل الاجواء العاطفية معقدة وفاشلة لذلك تحلى بالهدوء ولا تتسرع للعازب تعيش فترة ضاغطة متقلبة فلا توجه الاتهامات ولا توزع الملاحظات على الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي " من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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