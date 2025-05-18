توقعات مولود برج "الجدي " من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في برجك يوم السبت بداية اسبوع تقلب المعطيات لصالحك مع المثلثات الفلكية من اورانوس عطارد والشمس في اخر درجاتها ي الثور اجواء رائعة مميزة جدا ومتعاطفة معك تقدم لك انفراجات ومساعي جيدة طاقة قوية من افضل الايام القرار قرارك مفروض كل شيء مسهل ينتقل القمر الى الدلو بين الاحد والثلاثاء الى البيت الثاني بيت المال بيت المحاسبة والحسابات قبض دفع شراء بيع انطلاقة نحو استثمار جديد مشروع عمل جديد

عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في برج الحمل في عقر دارك المعاكس للاوضاع الشخصية قد تشعر بعدم الرضى وتعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات ما يجعل الاجواء العاطفية معقدة وفاشلة لذلك تحلى بالهدوء ولا تتسرع للعازب تعيش فترة ضاغطة متقلبة فلا توجه الاتهامات ولا توزع الملاحظات على الحبيب