القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الجدي يوم السبت في بيت المال بدك تعمل حساب انه سيكون بانتظارك الكثير من الحسابات والانشغالات المالية وغير مالية امتحانات جامعية او اكاديمية ممكن دفع ممكن نفقات كثيرة ممكن تحصل على سلفة مالية او قرض ينتقل القمر الى الدلو بين الاحد والثلاثاء لينضم الى بلوتون في مثلث مع الشمس التي تصل الى الجوزاء يوم 20 مثلثات هوائية تسهل امورك العالقة فترة مهمة للعمل والبدايات الجديدة
عاطفياً: وجود الزهرة في برج الحمل الناري الصديق الى جانب نبتون يحمل افراح وحب وعشقاً كبيرا ويشير الى فترة من الصداقات واللقاءات الاجتماعية الزاهرة التي تولد اجواء ايجابية تساعدك على التعبير عن مشاعرك بصراحة وتعيش انسجاما مع الشريك. للعازب تفرح باللقاءات المتعددة ونظرات الاعجاب التي تنصب عليك ومن الصعب مقاومة جاذبيتك. الجوّ العام يتحدّث عن عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر وجاذبية وانسجام
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس " من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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