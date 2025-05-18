القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الجدي يوم السبت موقع جيد يحمل اخبار طيبة وارتياح يدعمك ويسهل المسائل الادارية والقانونية تاثيرات ايجابية تسمح لك ان تثبت انك على قدر المسؤولية في تواصل متعدد زيارات محاضرات عمول حسابك ينتقل القمر الى الدلو بين الاحد والثلاثاء لينضم الى بلوتون في مربع مع برجك ما يجعلك تواجه بعض الاوضاع المهنية والمالية الصعبة ووجع الراس فتتلاحق التاثيرات السلبية فما عليك الا ان تفكر ببعض الحلول المناسبة
عاطفياً: تسود الرومانسية ويسيطر جو دافىء على حياتك الشخصية والعائلية مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الصديق يحمل اليك الهدايا العاطفية فتفرح بالقرب من الاهل والاولاد والاحبة وبعض الاشخاص وتتمتع بشعبية مميزة فإذا كنت تنتظر وقتاً مناسباً لإظهار الثقة بالحبيب أو للوقوف الى جانبه فلن تجد افضل من هذه الفترة العازب قد يقع في الحب او يحظى بفرصة للخروج وللتعرّف الى شخص يلفت انتباهه في مناسبة عامة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب " من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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