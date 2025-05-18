القاهرة - الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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