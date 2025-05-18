توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر الى الجدي في مثلث مع الشمس عطارد واورانوس من الثور يجعلك الرقم الصعب في هذه المعادلة من اقوى ايام الاسبوع واكثرها حظا مثلثات تدفع بمصالحك الى الاعلى نوعية وقت غنية بالحظوظ والتسهيلات والفرص المناسبة لاظهار الخبرة والكفاءة ينتقل القمر الى الدلو بين الاحد والثلاثاء ايام ناشطة للعمل للتنقلات فترة تحمل لك خبرا سارا للطالب لصاحب العمل الحر لست البيت اجواء حماسية ناشطة وناجحة

عاطفياً: تشعر بالسعادة والارتياح مع وجود الزهرة في موقع مناسب من برجك فتعيش اوقاتا حلوة برفقة الاصدقاء وافراد العائلة وتعرف لحظات من التناغم فريدة وتبدو اكثر التصاقا بالاجواء العائلية وتجد الامان بالقرب الاهل والمقربين للعازب قد تسمع اعتراف بحب او يهتف قلبك لشخص تراه للمرة الاولى