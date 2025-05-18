القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الجدي يوم السبت تاثيرات لا باس بها تحمل عجقة وشغل وركض اعمال نشاطات لقاءات زيارات يوم مناسب لذلك ينتقل القمر الى الدلو الى جانب بلوتون الى مواجهة مع المريخ في برجك بين الاحد والثلاثاء تاثيرات تحمل ضغط متطلبات والتزامات كثيرة من البيت من العمل من الحياة العائلية حاول ان تكون منطقيا في تصرفاتك مع الاخرين ولا تضخم الامور ما تزيدها وتعامل مع الامور المعقدة بمنطق وتقديم تنازلات لا بد منها
عاطفيًّا: ان وجود كوكب الزهرة في الحمل الناري الصديق يدللك بشكل لم تعرفه من قبل ويجعلك النجم في محيطك ويحمل معه وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات كما يضرب لك الحب موعدًا وقد تعرف لقاء مهما جدا اذا كنت عازبا فانت تتمتع بموهبة اشغال قلوب الناس وجعلهم يلاحقونك إنّه أسبوع مثمر ومطمئن، فالعلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأى عن الخطر والعلاقة المتينة تشتدّ متانة وصلابة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج " الأسد " من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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