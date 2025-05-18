القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الجدي في مثلث فلكي مع الشمس في اخر درجاتها في الثور تاثيرات غير مساعدة مزاجك تعبان طاقتك جارفة بلحظة بيحضر المشكل ابتعد عن التحيات حتى لا تندم ينتقل القمر الى الدلو بين الاحد والثلاثاء ايام مناسبة جدا بتقدر ترتاح وتشعر انك قادر ان تتابع امورك بطريقة صحيحة ايام جيدة للتسويات للقاءات للمحاضرات للامتحانات الاكاديمية للتحالفات والصداقات الجديدة لتحصد الجوائز والتقدير
عاطفياً: وجود الزهرة في برج الحمل في مربع مع برجك يجعلك تشعر بالتعب الناجم عن ضغوطات عائلية أو شخصية وعن تاثيرات سلبية الامر الذي يبعدك قليلاً عن الاهتمام بمتطلبات الحبيب المعقدة للعازب, اذا كنت غير راض عن الحبيب وتصرفاته عليك ان تخبره بأسلوب هادىء وودود وخفف من التسرع والمزاجية وتعامل بموضوعية مع الاحداث وبادر المصالحة والتسامح لاستعادة موقعك في قلبه
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج " السرطان " من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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